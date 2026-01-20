Сколько ФЛП работает в Украине в 2026 году: данные после восстановления ЕГР

Как изменялось количество предпринимателей с 2021 по 2026 год.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», с 19 января Министерство юстиции возобновило обнародование информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в форме открытых данных.

Согласно обновленным данным, по состоянию на январь 2026 года в Украине зарегистрировано 2 181 217 физических лиц – предпринимателей. Лишь за неполный месяц их количество увеличилось примерно на 6 тысяч, сообщает сервис открытых данных Опендатабот.

По сравнению с 2024 годом количество активных ФЛП выросло на 14 412. В целом же за четыре года полномасштабной войны численность предпринимателей в статусе ФЛП увеличилась на 194 тысячи.

В то же время аналитики фиксируют постепенное замедление темпов роста. Наибольший прирост был зафиксирован в 2023 году — более 5%. В 2024 году показатель снизился до 3,5%, а в 2025 году — до 0,39%.

