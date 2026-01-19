  1. В Украине

Минюст восстановил доступ к Единому госреестру в форме открытых данных

18:41, 19 января 2026
19 января Минюст восстанавливает доступ к ЕГР в форме, которая согласуется с новыми законодательными требованиями, а также учитывает риски военного времени.
С 19 января Министерство юстиции Украины восстановило обнародование информации из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в форме открытых данных. Об этом сообщили в Минюсте.

«Соответствующее решение принято с учетом баланса между требованиями безопасности в условиях военного положения и необходимостью обеспечения прозрачности, подотчетности государства и устойчивого экономического развития.

С начала полномасштабного вторжения доступ к данным ЕГР был ограничен из соображений безопасности — для защиты граждан, предприятий и государственных интересов. В то же время открытые данные остаются фундаментальным элементом демократического управления и важным инструментом для восстановления страны», — заявили в ведомстве.

19 января Минюст восстанавливает доступ к ЕГР в форме, которая:

  • соответствует европейским стандартам прозрачности;
  • согласуется с новыми законодательными требованиями;
  • учитывает риски военного времени.

Какие преимущества дает восстановление доступа

Открытие ЕГР в форме открытых данных обеспечит:

Антикоррупционный эффект — журналисты, общественные организации и аналитики вновь получают инструмент для мониторинга структуры собственности и конечных бенефициаров компаний. Это критически важно для прозрачного восстановления государства и противодействия финансовым злоупотреблениям.

Повышение инвестиционной привлекательности — наличие актуальных открытых реестровых данных является сигналом стабильности и предсказуемости для международных инвесторов даже в условиях вызовов безопасности.

Развитие цифровых сервисов и GovTech — открытые данные позволяют украинским IT-компаниям и аналитическим платформам создавать сервисы для проверки контрагентов, управления рисками и развития бизнеса.

Фильтрация данных

Минюст применил взвешенный подход к открытию информации. С целью защиты оборонных предприятий, производителей вооружения и стратегических объектов часть чувствительной информации остается закрытой.

В публичных наборах открытых данных не будут отображаться:

  • контактные данные;
  • точное местонахождение;
  • сведения о видах экономической деятельности (КВЭД).

Такой подход исключает использование открытых источников во вред национальной безопасности, одновременно сохраняя доступ к ключевой информации о владельцах, статусе и структуре субъектов хозяйствования.

Где и когда будут доступны данные

Наборы открытых данных ЕГР уже доступны на сайте Минюста и ГП «НАИС». Также продолжается процесс публикации данных на Едином государственном портале открытых данных — data.gov.ua.

Наборы будут обновляться еженедельно и доступны для свободной загрузки.

Правовая основа решения

Восстановление обнародования ЕГР осуществляется на основании:

приказа Министерства юстиции Украины № 3168/5 от 18.11.2025;

Закона Украины № 4576-IX от 21.08.2025, который определяет особенности предоставления сведений публичных электронных реестров в период военного положения.

Доступ к данным восстанавливается в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минюста от 28.03.2016 № 897/5.

Техническую реализацию восстановления обнародования наборов открытых данных обеспечивает Государственное предприятие «Национальные информационные системы».

минюст Единый государственный реестр юридических лиц

