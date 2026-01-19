Мін’юст відновив доступ до Єдиного держреєстру у формі відкритих даних

19 січня Мін’юст відновлює доступ до ЄДР у формі, що узгоджується з новими законодавчими вимогами, а також враховує ризики воєнного часу.

З 19 січня Міністерство юстиції України відновило оприлюднення інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у формі відкритих даних. Про це повідомили у Мін’юсті.

«Відповідне рішення ухвалене з урахуванням балансу між вимогами безпеки в умовах воєнного стану та необхідністю забезпечення прозорості, підзвітності держави й сталого економічного розвитку.

Із початку повномасштабного вторгнення доступ до даних ЄДР був обмежений з міркувань безпеки — для захисту громадян, підприємств і державних інтересів. Водночас відкриті дані залишаються фундаментальним елементом демократичного врядування та важливим інструментом для відновлення країни», - заявили у відомстві.

19 січня Мін’юст відновлює доступ до ЄДР у формі, що:

- відповідає європейським стандартам прозорості;

- узгоджується з новими законодавчими вимогами;

- враховує ризики воєнного часу.

Які переваги дає відновлення доступу

Відкриття ЄДР у формі відкритих даних забезпечить:

- Антикорупційний ефект — журналісти, громадські організації та аналітики знову отримують інструмент для моніторингу структури власності та кінцевих бенефіціарів компаній. Це критично важливо для прозорої відбудови держави та протидії фінансовим зловживанням.

- Підвищення інвестиційної привабливості — наявність актуальних відкритих реєстрових даних є сигналом стабільності й прогнозованості для міжнародних інвесторів, навіть в умовах безпекових викликів.

- Розвиток цифрових сервісів та GovTech — відкриті дані дозволяють українським IT-компаніям і аналітичним платформам створювати сервіси для перевірки контрагентів, управління ризиками та розвитку бізнесу.

Фільтрація даних

Мін’юст застосував виважений підхід до відкриття інформації. З метою захисту оборонних підприємств, виробників озброєння та стратегічних об’єктів частина чутливої інформації залишається закритою.

У публічних наборах відкритих даних не відображатимуться:

- контактні дані;

- точне місцезнаходження;

- відомості про види економічної діяльності (КВЕДи).

Такий підхід унеможливлює використання відкритих джерел у шкоду національній безпеці, водночас зберігаючи доступ до ключової інформації про власників, статус і структуру суб’єктів господарювання.

Де і коли будуть доступні дані

Набори відкритих даних ЄДР вже доступні на сайті Мін’юсту та ДП «НАІС» . Також триває процес публікації даних на Єдиному державному порталі відкритих даних — data.gov.ua .

Набори оновлюватимуться щотижня та будуть доступні для вільного завантаження.

Правова основа рішення

Відновлення оприлюднення ЄДР здійснюється на підставі:

- наказу Міністерства юстиції України №3168/5 від 18.11.2025;

- Закону України №4576-IX від 21.08.2025, який визначає особливості надання відомостей публічних електронних реєстрів у період воєнного стану.

Доступ до даних відновлюється відповідно до переліку, затвердженого наказом Мін’юсту від 28.03.2016 №897/5.

Технічну реалізацію відновлення оприлюднення наборів відкритих даних забезпечує Державне підприємство «Національні інформаційні системи».

