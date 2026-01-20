Кабмін готує резервне живлення для виробників продуктів на випадок раптових відключень світла — Свириденко

Уряд посилює координацію з виробниками продуктів харчування для стабільного постачання продовольства.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про проведення наради з представниками асоціацій виробників продуктів харчування. Головна тема зустрічі — забезпечення стабільної роботи харчової промисловості та продовольча безпека в умовах обмеженого енергозабезпечення.

За її словами, Мінекономіки відповідальне за координацію взаємодії з виробниками та торговими мережами з питань продовольчої безпеки. На базі Міністерства діє відповідний штаб, роботу якого координують Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев та його заступник Тарас Висоцький.

«На будь-які потреби в допомозі будемо реагувати невідкладно», — запевнила Свириденко.

Вона також доручила ДСНС опрацювати можливість оперативної допомоги у короткостроковому заживленні підприємств, які виробляють базові продукти, у разі раптових відключень електроенергії.

Міністерство енергетики та НКРЕКП мають невідкладно забезпечити підключення і запуск генеруючих установок, які є в наявності у виробників продуктів харчування, але досі не були введені в експлуатацію. Як зазначила Свириденко, уряд уже ухвалив усі необхідні для цього рішення.

Крім того, ДСНС посилить координацію з виробниками на місцях для формування оперативних резервів продовольства на випадок необхідності розгортання пунктів харчування.

Юлія Свириденко також звернулася до торговельних мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування.

«Це питання загальної стійкості нашої економіки», — наголосила вона. Міністерство економіки отримало доручення напрацювати додаткові заходи підтримки вітчизняних виробників у цьому напрямі.

Станом на зараз, за словами прем’єр-міністерки, нявного продовольства в Україні достатньо, потужності виробників перевищують внутрішнє споживання.

