Кабмин готовит резервное питание для производителей продуктов на случай внезапных отключений света — Свириденко

16:54, 20 января 2026
Правительство усиливает координацию с производителями продуктов питания для стабильного снабжения продовольствием.
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о проведении совещания с представителями ассоциаций производителей продуктов питания. Основная тема встречи — обеспечение стабильной работы пищевой промышленности и продовольственная безопасность в условиях ограниченного энергоснабжения.

По её словам, Минэкономики отвечает за координацию взаимодействия с производителями и торговыми сетями по вопросам продовольственной безопасности. На базе Министерства действует соответствующий штаб, работу которого координируют министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и его заместитель Тарас Высоцкий.

«На любые потребности в помощи будем реагировать незамедлительно», — заверила Свириденко.

Она также поручила ГСЧС проработать возможность оперативной помощи в краткосрочном обеспечении электроснабжения предприятий, производящих базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии.

Министерство энергетики и НКРЭКП должны безотлагательно обеспечить подключение и запуск генерирующих установок, которые имеются у производителей продуктов питания, но до сих пор не были введены в эксплуатацию. Как отметила Свириденко, правительство уже приняло все необходимые для этого решения.

Кроме того, ГСЧС усилит координацию с производителями на местах для формирования оперативных резервов продовольствия на случай необходимости развертывания пунктов питания.

Юлия Свириденко также обратилась к торговым сетям с призывом отдавать предпочтение украинским продуктам питания.

«Это вопрос общей устойчивости нашей экономики», — подчеркнула она. Министерству экономики поручено разработать дополнительные меры поддержки отечественных производителей в этом направлении.

По состоянию на сейчас, по словам премьер-министра, имеющегося продовольствия в Украине достаточно, производственные мощности превышают внутреннее потребление.

Кабинет Министров Украины электроэнергия

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

