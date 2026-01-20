Які є підстави для обміну паспорта-книжечки на ID-картку — їх шість

Після оформлення ID-картки єдиним дійсним документом стає саме вона.

У Паспортному сервісі назвали підстави для обміну паспорта-книжечки на ID-картку.

Там підкреслили, що обмін здійснюється у таких випадках:

- За власним бажанням

- По досягненню 25 або 45 років

Замість вклейки фото у паспорт-книжечку.

- Зміна персональних даних

Прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження.

- Виявлення помилки

У разі неточностей чи помилок у записах паспорта.

- Непридатність документа

Паспорт пошкоджений, зношений або не дозволяє ідентифікувати особу.

- Втрата або викрадення паспорта

Також у Паспортному сервісі додали, залишити книжечку «на памʼять» або для користування — неможливо.

Крім того, після оформлення ID-картки єдиним дійсним документом стає саме вона.

