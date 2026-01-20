Які є підстави для обміну паспорта-книжечки на ID-картку — їх шість
У Паспортному сервісі назвали підстави для обміну паспорта-книжечки на ID-картку.
Там підкреслили, що обмін здійснюється у таких випадках:
- За власним бажанням
- По досягненню 25 або 45 років
Замість вклейки фото у паспорт-книжечку.
- Зміна персональних даних
Прізвища, імені, по батькові, дати або місця народження.
- Виявлення помилки
У разі неточностей чи помилок у записах паспорта.
- Непридатність документа
Паспорт пошкоджений, зношений або не дозволяє ідентифікувати особу.
- Втрата або викрадення паспорта
Також у Паспортному сервісі додали, залишити книжечку «на памʼять» або для користування — неможливо.
Крім того, після оформлення ID-картки єдиним дійсним документом стає саме вона.
