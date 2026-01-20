Какие есть основания для обмена паспорта-книжечки на ID-карту — их шесть

После оформления ID-карты единственным действительным документом становится именно она.

В Паспортном сервисе назвали основания для обмена паспорта-книжечки на ID-карту.

Там отметили, что обмен осуществляется в следующих случаях:

— по собственному желанию;

— при достижении 25 или 45 лет — вместо вклеивания фотографии в паспорт-книжечку;

— изменение персональных данных — фамилии, имени, отчества, даты или места рождения;

— выявление ошибки — в случае неточностей или ошибок в записях паспорта;

— непригодность документа — паспорт поврежден, изношен или не позволяет идентифицировать личность;

— утрата или кража паспорта.

Также в Паспортном сервисе добавили, что оставить паспорт-книжечку «на память» или для пользования невозможно.

Кроме того, после оформления ID-карты единственным действительным документом становится именно она.

