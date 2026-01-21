  1. В Україні

Данило Гетманцев заявив про системні податкові порушення у мережі SPAR: чекає на реакцію ДПС

10:56, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Данило Гетманцев заявив про системні податкові порушення у мережі супермаркетів SPAR та закликав податкові й правоохоронні органи до негайного реагування.
Данило Гетманцев заявив про системні податкові порушення у мережі SPAR: чекає на реакцію ДПС
Джерело ілюстративного зображення: spar.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про системні порушення податкового законодавства у мережі супермаркетів SPAR та закликав податкові й правоохоронні органи до негайного реагування.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, у сфері food retail вже фіксуються позитивні тенденції детінізації, однак окремі гравці ринку продовжують ігнорувати вимоги закону. Зокрема, за його словами, мережа SPAR, попри публічні застереження, не припинила практику так званого «дроблення» бізнесу — роботу через велику кількість фізичних осіб-підприємців. Як каже Гетманцев, йдеться про понад 100 магазинів по всій країні.

Політик навів приклади порушень у різних регіонах. У Буковелі, за його словами, на одній касі одночасно працюють два ФОПи. На Вокзальній у Києві зафіксовано діяльність ФОПа другої групи єдиного податку, що не відповідає характеру операцій. На столичній Борщагівці, як зазначив депутат, «ситуація виглядає особливо показово: покупцям замість фіскальних чеків видають звичайні папірці, які не є розрахунковими документами».

Гетманцев наголосив, що практика «дроблення» бізнесу більше не може вважатися допустимою оптимізацією та розцінюється як кримінальне правопорушення. Такі схеми, за його словами, швидко виявляються контролюючими органами.

Відтак, політик заявив, що очікує оперативних дій від податкової служби і правоохоронців. За його словами, ситуація перебуває на особистому контролі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ податкова ДПС податки Данило Гетманцев

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]