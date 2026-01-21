Данило Гетманцев заявив про системні податкові порушення у мережі SPAR: чекає на реакцію ДПС

Данило Гетманцев заявив про системні податкові порушення у мережі супермаркетів SPAR та закликав податкові й правоохоронні органи до негайного реагування.

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив про системні порушення податкового законодавства у мережі супермаркетів SPAR та закликав податкові й правоохоронні органи до негайного реагування.

За його словами, у сфері food retail вже фіксуються позитивні тенденції детінізації, однак окремі гравці ринку продовжують ігнорувати вимоги закону. Зокрема, за його словами, мережа SPAR, попри публічні застереження, не припинила практику так званого «дроблення» бізнесу — роботу через велику кількість фізичних осіб-підприємців. Як каже Гетманцев, йдеться про понад 100 магазинів по всій країні.

Політик навів приклади порушень у різних регіонах. У Буковелі, за його словами, на одній касі одночасно працюють два ФОПи. На Вокзальній у Києві зафіксовано діяльність ФОПа другої групи єдиного податку, що не відповідає характеру операцій. На столичній Борщагівці, як зазначив депутат, «ситуація виглядає особливо показово: покупцям замість фіскальних чеків видають звичайні папірці, які не є розрахунковими документами».

Гетманцев наголосив, що практика «дроблення» бізнесу більше не може вважатися допустимою оптимізацією та розцінюється як кримінальне правопорушення. Такі схеми, за його словами, швидко виявляються контролюючими органами.

Відтак, політик заявив, що очікує оперативних дій від податкової служби і правоохоронців. За його словами, ситуація перебуває на особистому контролі.

