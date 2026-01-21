Даниил Гетманцев заявил о системных налоговых нарушениях в сети SPAR: ожидает реакции ГНС

Даниил Гетманцев заявил о системных налоговых нарушениях в сети супермаркетов SPAR и призвал налоговые и правоохранительные органы к немедленному реагированию.

Источник иллюстративного изображения: spar.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о системных нарушениях налогового законодательства в сети супермаркетов SPAR и призвал налоговые и правоохранительные органы к немедленному реагированию.

По его словам, в сфере food retail уже фиксируются положительные тенденции детенизации, однако отдельные игроки рынка продолжают игнорировать требования закона. В частности, по его словам, сеть SPAR, несмотря на публичные предостережения, не прекратила практику так называемого «дробления» бизнеса — работу через большое количество физических лиц-предпринимателей. Как отмечает Гетманцев, речь идет более чем о 100 магазинах по всей стране.

Политик привел примеры нарушений в разных регионах. В Буковеле, по его словам, на одной кассе одновременно работают два ФЛП. На Вокзальной в Киеве зафиксирована деятельность ФЛП второй группы единого налога, что не соответствует характеру операций. На столичной Борщаговке, как отметил депутат, «ситуация выглядит особенно показательно: покупателям вместо фискальных чеков выдают обычные бумажки, которые не являются расчетными документами».

Гетманцев подчеркнул, что практика «дробления» бизнеса больше не может считаться допустимой оптимизацией и расценивается как уголовное правонарушение. Такие схемы, по его словам, быстро выявляются контролирующими органами.

В связи с этим политик заявил, что ожидает оперативных действий от налоговой службы и правоохранительных органов. По его словам, ситуация находится на личном контроле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.