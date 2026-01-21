  1. В Украине

Даниил Гетманцев заявил о системных налоговых нарушениях в сети SPAR: ожидает реакции ГНС

10:56, 21 января 2026
Даниил Гетманцев заявил о системных налоговых нарушениях в сети супермаркетов SPAR и призвал налоговые и правоохранительные органы к немедленному реагированию.
Источник иллюстративного изображения: spar.ua
Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о системных нарушениях налогового законодательства в сети супермаркетов SPAR и призвал налоговые и правоохранительные органы к немедленному реагированию.

По его словам, в сфере food retail уже фиксируются положительные тенденции детенизации, однако отдельные игроки рынка продолжают игнорировать требования закона. В частности, по его словам, сеть SPAR, несмотря на публичные предостережения, не прекратила практику так называемого «дробления» бизнеса — работу через большое количество физических лиц-предпринимателей. Как отмечает Гетманцев, речь идет более чем о 100 магазинах по всей стране.

Политик привел примеры нарушений в разных регионах. В Буковеле, по его словам, на одной кассе одновременно работают два ФЛП. На Вокзальной в Киеве зафиксирована деятельность ФЛП второй группы единого налога, что не соответствует характеру операций. На столичной Борщаговке, как отметил депутат, «ситуация выглядит особенно показательно: покупателям вместо фискальных чеков выдают обычные бумажки, которые не являются расчетными документами».

Гетманцев подчеркнул, что практика «дробления» бизнеса больше не может считаться допустимой оптимизацией и расценивается как уголовное правонарушение. Такие схемы, по его словам, быстро выявляются контролирующими органами.

В связи с этим политик заявил, что ожидает оперативных действий от налоговой службы и правоохранительных органов. По его словам, ситуация находится на личном контроле.

полиция Киев налоговая ГНС налоги Даниил Гетманцев

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

