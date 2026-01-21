  1. В Україні

Київ виводить на маршрути 20 нових автобусів на лівому і на правому березі, фото

22:54, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рухомий склад залучать для підсилення транспортної мережі міста, зокрема на маршрутах, що дублюють електротранспорт.
Київ виводить на маршрути 20 нових автобусів на лівому і на правому березі, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на маршрути громадського транспорту запустять 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu. Це третя партія автобусів, отриманих столицею в межах угоди за Проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У комунальному підприємстві зазначили, що всі автобуси пройшли процедури розмитнення та необхідного оформлення, після чого їх розподілили між автопарками підприємства. Новий рухомий склад використовуватимуть для підсилення транспортної мережі міста, зокрема на маршрутах, які дублюють електротранспорт як на лівому, так і на правому березі Києва.

Автобуси мають 100% низьку підлогу та оснащені пандусами для маломобільних пасажирів. У салонах встановлені інформаційні табло, системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, оповіщення зупинок, кондиціонування та опалення. Також передбачено енергоощадне LED-освітлення та тоноване скло.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ відключення світла транспорт графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]