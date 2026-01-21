Київ виводить на маршрути 20 нових автобусів на лівому і на правому березі, фото

Рухомий склад залучать для підсилення транспортної мережі міста, зокрема на маршрутах, що дублюють електротранспорт.

У Києві на маршрути громадського транспорту запустять 20 нових автобусів турецького виробництва Anadolu Isuzu. Це третя партія автобусів, отриманих столицею в межах угоди за Проєктом «Міський громадський транспорт України» між Україною та Європейським інвестиційним банком. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

У комунальному підприємстві зазначили, що всі автобуси пройшли процедури розмитнення та необхідного оформлення, після чого їх розподілили між автопарками підприємства. Новий рухомий склад використовуватимуть для підсилення транспортної мережі міста, зокрема на маршрутах, які дублюють електротранспорт як на лівому, так і на правому березі Києва.

Автобуси мають 100% низьку підлогу та оснащені пандусами для маломобільних пасажирів. У салонах встановлені інформаційні табло, системи зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження, оповіщення зупинок, кондиціонування та опалення. Також передбачено енергоощадне LED-освітлення та тоноване скло.

