  1. В Украине

Киев выводит на маршруты 20 новых автобусов на левом и правом берегах, фото

22:54, 21 января 2026
Подвижной состав привлекут для усиления транспортной сети города, в частности на маршрутах, которые дублируют электротранспорт.
В Киеве на маршруты общественного транспорта запустят 20 новых автобусов турецкого производства Anadolu Isuzu. Это третья партия автобусов, полученных столицей в рамках соглашения по Проекту «Городской общественный транспорт Украины» между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

В коммунальном предприятии отметили, что все автобусы прошли процедуры растаможивания и необходимого оформления, после чего их распределили между автопарками предприятия. Новый подвижной состав будут использовать для усиления транспортной сети города, в частности на маршрутах, которые дублируют электротранспорт как на левом, так и на правом берегах Киева.

Автобусы имеют 100% низкий пол и оснащены пандусами для маломобильных пассажиров. В салонах установлены информационные табло, системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения, оповещения остановок, кондиционирования и отопления. Также предусмотрено энергосберегающее LED-освещение и тонированные стекла.

Киев отключение света транспорт графики отключений света

