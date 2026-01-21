На припаркований автомобіль впала бурулька: хто відповідає за шкоду і як отримати компенсацію

Хто несе відповідальність за стан дахів і як діяти власникам пошкоджених авто.

У містах актуалізується небезпека падіння бурульок з дахів будинків. Льодові нависання можуть завдати шкоди не лише майну, а й здоров’ю людей. Особливо часто страждають автомобілі, припарковані під багатоповерхівками.

За утримання будівель, своєчасне прибирання бурульок, догляд за дахами та благоустрій прибудинкових територій відповідають ЖЕКи, ОСББ або інші установи й організації, на балансі яких перебуває будинок. Що ж робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька, роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

Що робити, якщо на припарковану автівку впала бурулька

Фахівці радять діяти послідовно та фіксувати кожен крок.

Викликати поліцію

Правоохоронці мають скласти відповідні документи. У них обов’язково фіксують місце події — адресу, вулицю та номер будинку.

Зробити фото та відео

Потрібно детально зафіксувати пошкодження автомобіля та зробити зйомку з прив’язкою до місцевості, щоб було зрозуміло, з якого саме будинку впала бурулька.

Знайти свідків

Варто записати прізвища, імена, по батькові та контактні номери людей, які бачили момент падіння льоду або сам факт пошкодження авто. У разі спору їх можуть залучити як свідків.

Перевірити наявність камер спостереження

Слід з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження або відеореєстратори в автомобілях, припаркованих поруч. За можливості потрібно отримати копії відеозаписів.

Замовити оцінку майнової шкоди

Для цього слід звернутися до експерта. Усі підтвердні документи — квитанції, чеки, акти — необхідно зберегти.

Визначити балансоутримувача будівлі

Інформацію про те, кому належить будинок, можна отримати через запит до міської ради. Саме балансоутримувач несе відповідальність за стан даху.

Звернутися до власника будівлі

Власнику авто потрібно подати письмову заяву до балансоутримувача з вимогою відшкодувати завдану шкоду в добровільному порядку.

Подати позов до суду

Якщо врегулювати ситуацію без суду не вдалося, власник авто має право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

Коли компенсацію можуть не виплатити

Отримати відшкодування вдається не завжди. Компенсацію можуть відмовити, якщо автомобіль був припаркований у недозволеному місці — наприклад, під знаками, що забороняють стоянку, або в зоні, де були встановлені попередження про небезпеку падіння бурульок.

