На припаркований автомобіль впала бурулька: хто відповідає за шкоду і як отримати компенсацію
У містах актуалізується небезпека падіння бурульок з дахів будинків. Льодові нависання можуть завдати шкоди не лише майну, а й здоров’ю людей. Особливо часто страждають автомобілі, припарковані під багатоповерхівками.
За утримання будівель, своєчасне прибирання бурульок, догляд за дахами та благоустрій прибудинкових територій відповідають ЖЕКи, ОСББ або інші установи й організації, на балансі яких перебуває будинок. Що ж робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька, роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.
Що робити, якщо на припарковану автівку впала бурулька
Фахівці радять діяти послідовно та фіксувати кожен крок.
- Викликати поліцію
Правоохоронці мають скласти відповідні документи. У них обов’язково фіксують місце події — адресу, вулицю та номер будинку.
- Зробити фото та відео
Потрібно детально зафіксувати пошкодження автомобіля та зробити зйомку з прив’язкою до місцевості, щоб було зрозуміло, з якого саме будинку впала бурулька.
- Знайти свідків
Варто записати прізвища, імена, по батькові та контактні номери людей, які бачили момент падіння льоду або сам факт пошкодження авто. У разі спору їх можуть залучити як свідків.
- Перевірити наявність камер спостереження
Слід з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження або відеореєстратори в автомобілях, припаркованих поруч. За можливості потрібно отримати копії відеозаписів.
- Замовити оцінку майнової шкоди
Для цього слід звернутися до експерта. Усі підтвердні документи — квитанції, чеки, акти — необхідно зберегти.
- Визначити балансоутримувача будівлі
Інформацію про те, кому належить будинок, можна отримати через запит до міської ради. Саме балансоутримувач несе відповідальність за стан даху.
- Звернутися до власника будівлі
Власнику авто потрібно подати письмову заяву до балансоутримувача з вимогою відшкодувати завдану шкоду в добровільному порядку.
- Подати позов до суду
Якщо врегулювати ситуацію без суду не вдалося, власник авто має право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.
Коли компенсацію можуть не виплатити
Отримати відшкодування вдається не завжди. Компенсацію можуть відмовити, якщо автомобіль був припаркований у недозволеному місці — наприклад, під знаками, що забороняють стоянку, або в зоні, де були встановлені попередження про небезпеку падіння бурульок.
