  1. В Україні

На припаркований автомобіль впала бурулька: хто відповідає за шкоду і як отримати компенсацію

18:15, 21 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хто несе відповідальність за стан дахів і як діяти власникам пошкоджених авто.
На припаркований автомобіль впала бурулька: хто відповідає за шкоду і як отримати компенсацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У містах актуалізується небезпека падіння бурульок з дахів будинків. Льодові нависання можуть завдати шкоди не лише майну, а й здоров’ю людей. Особливо часто страждають автомобілі, припарковані під багатоповерхівками.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За утримання будівель, своєчасне прибирання бурульок, догляд за дахами та благоустрій прибудинкових територій відповідають ЖЕКи, ОСББ або інші установи й організації, на балансі яких перебуває будинок. Що ж робити, якщо на припарковане під будівлею авто впала бурулька, роз’яснили у Координаційному центрі з надання безоплатної правничої допомоги.

Що робити, якщо на припарковану автівку впала бурулька

Фахівці радять діяти послідовно та фіксувати кожен крок.

  1. Викликати поліцію

Правоохоронці мають скласти відповідні документи. У них обов’язково фіксують місце події — адресу, вулицю та номер будинку.

  1. Зробити фото та відео

Потрібно детально зафіксувати пошкодження автомобіля та зробити зйомку з прив’язкою до місцевості, щоб було зрозуміло, з якого саме будинку впала бурулька.

  1. Знайти свідків

Варто записати прізвища, імена, по батькові та контактні номери людей, які бачили момент падіння льоду або сам факт пошкодження авто. У разі спору їх можуть залучити як свідків.

  1. Перевірити наявність камер спостереження

Слід з’ясувати, чи є поблизу камери відеоспостереження або відеореєстратори в автомобілях, припаркованих поруч. За можливості потрібно отримати копії відеозаписів.

  1. Замовити оцінку майнової шкоди

Для цього слід звернутися до експерта. Усі підтвердні документи — квитанції, чеки, акти — необхідно зберегти.

  1. Визначити балансоутримувача будівлі

Інформацію про те, кому належить будинок, можна отримати через запит до міської ради. Саме балансоутримувач несе відповідальність за стан даху.

  1. Звернутися до власника будівлі

Власнику авто потрібно подати письмову заяву до балансоутримувача з вимогою відшкодувати завдану шкоду в добровільному порядку.

  1. Подати позов до суду

Якщо врегулювати ситуацію без суду не вдалося, власник авто має право звернутися до суду з позовом про відшкодування матеріальної шкоди.

Коли компенсацію можуть не виплатити

Отримати відшкодування вдається не завжди. Компенсацію можуть відмовити, якщо автомобіль був припаркований у недозволеному місці — наприклад, під знаками, що забороняють стоянку, або в зоні, де були встановлені попередження про небезпеку падіння бурульок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

автомобіль

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]