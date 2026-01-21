На припаркованный автомобиль упала сосулька: кто отвечает за ущерб и как получить компенсацию

Кто несет ответственность за состояние крыш и как действовать владельцам поврежденных автомобилей.

В городах актуализируется опасность падения сосулек с крыш домов. Ледяные нависания могут нанести ущерб не только имуществу, но и здоровью людей. Особенно часто страдают автомобили, припаркованные под многоэтажными домами.

За содержание зданий, своевременную уборку сосулек, уход за крышами и благоустройство придомовых территорий отвечают ЖЭКи, ОСМД или другие учреждения и организации, на балансе которых находится дом. Что же делать, если на припаркованный под зданием автомобиль упала сосулька, разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Что делать, если на припаркованный автомобиль упала сосулька

Специалисты советуют действовать последовательно и фиксировать каждый шаг.

Вызвать полицию

Правоохранители должны составить соответствующие документы. В них обязательно фиксируют место происшествия — адрес, улицу и номер дома.

Сделать фото и видео

Необходимо детально зафиксировать повреждения автомобиля и сделать съемку с привязкой к местности, чтобы было понятно, с какого именно дома упала сосулька.

Найти свидетелей

Следует записать фамилии, имена, отчества и контактные номера людей, которые видели момент падения льда или сам факт повреждения автомобиля. В случае спора их могут привлечь как свидетелей.

Проверить наличие камер наблюдения

Нужно выяснить, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения или видеорегистраторы в автомобилях, припаркованных рядом. По возможности следует получить копии видеозаписей.

Заказать оценку имущественного ущерба

Для этого необходимо обратиться к эксперту. Все подтверждающие документы — квитанции, чеки, акты — следует сохранить.

Определить балансодержателя здания

Информацию о том, кому принадлежит дом, можно получить через запрос в городской совет. Именно балансодержатель несет ответственность за состояние крыши.

Обратиться к владельцу здания

Владельцу автомобиля необходимо подать письменное заявление балансодержателю с требованием возместить причиненный ущерб в добровольном порядке.

Подать иск в суд

Если урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось, владелец автомобиля имеет право обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба.

Когда компенсацию могут не выплатить

Получить возмещение удается не всегда. В компенсации могут отказать, если автомобиль был припаркован в недозволенном месте — например, под знаками, запрещающими стоянку, или в зоне, где были установлены предупреждения об опасности падения сосулек.

