  1. В Украине

На припаркованный автомобиль упала сосулька: кто отвечает за ущерб и как получить компенсацию

18:15, 21 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кто несет ответственность за состояние крыш и как действовать владельцам поврежденных автомобилей.
На припаркованный автомобиль упала сосулька: кто отвечает за ущерб и как получить компенсацию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городах актуализируется опасность падения сосулек с крыш домов. Ледяные нависания могут нанести ущерб не только имуществу, но и здоровью людей. Особенно часто страдают автомобили, припаркованные под многоэтажными домами.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

За содержание зданий, своевременную уборку сосулек, уход за крышами и благоустройство придомовых территорий отвечают ЖЭКи, ОСМД или другие учреждения и организации, на балансе которых находится дом. Что же делать, если на припаркованный под зданием автомобиль упала сосулька, разъяснили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Что делать, если на припаркованный автомобиль упала сосулька

Специалисты советуют действовать последовательно и фиксировать каждый шаг.

  1. Вызвать полицию

Правоохранители должны составить соответствующие документы. В них обязательно фиксируют место происшествия — адрес, улицу и номер дома.

  1. Сделать фото и видео

Необходимо детально зафиксировать повреждения автомобиля и сделать съемку с привязкой к местности, чтобы было понятно, с какого именно дома упала сосулька.

  1. Найти свидетелей

Следует записать фамилии, имена, отчества и контактные номера людей, которые видели момент падения льда или сам факт повреждения автомобиля. В случае спора их могут привлечь как свидетелей.

  1. Проверить наличие камер наблюдения

Нужно выяснить, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения или видеорегистраторы в автомобилях, припаркованных рядом. По возможности следует получить копии видеозаписей.

  1. Заказать оценку имущественного ущерба

Для этого необходимо обратиться к эксперту. Все подтверждающие документы — квитанции, чеки, акты — следует сохранить.

  1. Определить балансодержателя здания

Информацию о том, кому принадлежит дом, можно получить через запрос в городской совет. Именно балансодержатель несет ответственность за состояние крыши.

  1. Обратиться к владельцу здания

Владельцу автомобиля необходимо подать письменное заявление балансодержателю с требованием возместить причиненный ущерб в добровольном порядке.

  1. Подать иск в суд

Если урегулировать ситуацию в досудебном порядке не удалось, владелец автомобиля имеет право обратиться в суд с иском о возмещении материального ущерба.

Когда компенсацию могут не выплатить

Получить возмещение удается не всегда. В компенсации могут отказать, если автомобиль был припаркован в недозволенном месте — например, под знаками, запрещающими стоянку, или в зоне, где были установлены предупреждения об опасности падения сосулек.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине готовятся ввести специализированные спортивные классы для школьников

Законопроекты предусматривают расширение государственной поддержки образования и создание специализированных спортивных классов.

Новые полномочия поселковых ТЦК: законопроект совершенствует систему воинского учета во время мобилизации

Законопроект должен расширить полномочия по мобилизационной подготовке и деятельности сельских ТЦК.

Индивидуальные трудовые споры в проекте Трудового кодекса: что именно меняется

Проект Трудового кодекса системно описывает основания, порядок и сроки урегулирования трудовых конфликтов между работником и работодателем.

Попытка обжалования провалилась: Хмельницкий апелляционный суд признал законным заочный приговор депутату РФ

Апелляционная инстанция подтвердила приговор российскому депутату за посягательство на территориальную целостность Украины.

ВСП обратилась к Генпрокурору из-за угрозы независимости судей

По сообщениям судей о вмешательстве в их деятельность Высший совет правосудия обратился в правоохранительные органы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]