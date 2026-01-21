  1. В Україні

Фіктивне «зарахування» до ЗСУ за $20 тисяч — у Києві викрили першого заступника голови однієї з РДА

19:11, 21 січня 2026
Затримали першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва, який за 15-20 тисяч доларів знімав чоловіків з військового обліку.
У Києві правоохоронці викрили першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій столиці на «ухилянтських схемах». Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними ЗМІ, йдеться про першого заступника голови Солом'янської районної державної адміністрації Олександра Смика.

Як встановило розслідування, чиновник шляхом підробки документів фіктивно «зараховував» клієнтів до військових частин ЗСУ, а надалі організовував їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами.

Вартість такої «послуги» становила від 15 до 20 тисяч доларів з клієнта.

Для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК, а для підготовки фальшивок залучив спільника.

Співробітники СБУ задокументували оборудку і затримали посадовця та його поплічника.

Під час обшуків у затриманих виявлено підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та смартфони із доказами злочинної схеми.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику РДА та його спільнику про підозру за чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України (організація та пособництво в ухиленні від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

