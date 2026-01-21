  1. В Украине

Фиктивное «зачисление» в ВСУ за $20 тысяч — в Киеве разоблачили первого заместителя главы одной из РГА

19:11, 21 января 2026
Задержали первого заместителя главы одной из райгосадминистраций Киева, который за 15–20 тысяч долларов снимал мужчин с воинского учета.
В Киеве правоохранители разоблачили первого заместителя главы одной из райгосадминистраций столицы на «уклонистских схемах». Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СМИ, речь идет о первом заместителе председателя Соломенской районной государственной администрации Александре Смыке.

Как установило расследование, чиновник путем подделки документов фиктивно «зачислял» клиентов в воинские части ВСУ, а в дальнейшем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам.

Стоимость такой «услуги» составляла от 15 до 20 тысяч долларов с клиента.

Для организации сделки фигурант использовал собственные связи в районном ТЦК, а для подготовки фальшивок привлек сообщника.

Сотрудники СБУ задокументировали сделку и задержали должностное лицо и его пособника.

Во время обысков у задержанных обнаружены поддельные медицинские и военно-учетные документы, печати воинских частей и смартфоны с доказательствами преступной схемы.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили чиновнику РГА и его сообщнику о подозрении по чч. 3, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины (организация и пособничество в уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Киев

