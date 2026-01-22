Стаття 290 КПК і дзвінки: адвокати пояснили, чи можна повідомляти про ознайомлення з матеріалами телефоном

Щодо належного оформлення викликів неодноразово звертав увагу Верховний Суд у своїх рішеннях, у тому числі щодо обовʼязкового безпосереднього повідомлення як обвинуваченого, так і його захисника.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Національній асоціації адвокатів України звернули увагу на проблему належного повідомлення сторони захисту про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження. Як зазначає членкиня Ради Комітету НААУ з питань кримінального права та процесу Ірина Гловюк, на практиці слідчі нерідко виконують вимоги ст. 290 КПК України шляхом телефонного дзвінка, повідомляючи про завершення розслідування і надання доступу до матеріалів.

Водночас у НААУ наголошують, що в таких випадках виникає ключове питання: як довести, що сторона захисту була не лише формально повідомлена, а й реально отримала інформацію та усвідомила її зміст.

У законодавстві можливість повідомлення телефоном справді передбачена. Зокрема, за ч. 3 ст. 112 КПК повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у порядку, визначеному главою 11 КПК, а ч. 1 ст. 135 КПК допускає виклик особи, зокрема, шляхом телефонного дзвінка або телеграми.

Разом із тим, як звертають увагу в НААУ, Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду неодноразово підкреслював, що необхідні дані про реальне скерування повідомлення або безпосереднє ознайомлення з ним: повідомленням про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування у контексті ст. 290 КПК є безпосередньо сповіщення, доведення до відома підозрюваного та його захисника такої інформації. Через те факт повідомлення цієї інформації стороні захисту має бути належно підтверджений (постанова ККС ВС від 22.02.2022 у справі № 543/1309/19).

Стосовно повідомлення телефоном, важливо звернути увагу на таку постанову ККС ВС. ККС ВС погодився з судами першої та апеляційної інстанції, що будь-які дані на підтвердження направлення та отримання вказаних повідомлень або ознайомлення з їх змістом іншим шляхом, як це передбачено ст. 136 КПК у матеріалах провадження відсутні. За інформацією, наданою слідчим, сторона захисту була повідомлена слідчим телефонограмою (а.п. 91-92). Так, апеляційний суд покликався на наявний в даних матеріалах скріншот, відповідно до змісту якого відбувся вихідний дзвінок невідомо з якого номеру телефону на номер телефону адвоката, зʼєднання відбувалось протягом 43 секунд, а також скріншот з телефону, відповідно до якого адвокат телефонував, на який номер телефону невідомо, проте, зʼєднання не відбувалось. При цьому апеляційний суд дійшов переконання, що вказані дані за відсутності будь-яких відомостей про особу, яка телефонувала адвокату, фіксації змісту розмови з адвокатом, жодним чином не свідчать про повідомлення захисника слідчим або прокурором про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, апеляційний суд звернув увагу, що на зазначені обставини було вказано і слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про встановлення підозрюваному та його захиснику строку для ознайомлення з матеріалами провадження.

Щодо належного оформлення викликів неодноразово звертав увагу Верховний Суд у своїх рішеннях, у тому числі щодо обовʼязкового безпосереднього повідомлення як обвинуваченого, так і його захисника (постанова ВС від 30.11.2022 у справі № 335/4171/21). За вказаних обставин, колегія суддів дійшла висновку, що посилання прокурора на належне повідомлення слідчим телефонограмою захисника, яке відповідає вимогам ст. 11, ч. 1 ст. 135 КПК, є неспроможними (постанова ККС ВС від 21.02.2023 у справі № 760/2257/22.

У підсумку в НААУ зазначають, що повідомлення телефоном саме по собі не суперечить КПК України, утім, воно має бути реальним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.