Статья 290 УПК и звонки: адвокаты объяснили, можно ли уведомлять об ознакомлении с материалами по телефону

В Национальной ассоциации адвокатов Украины обратили внимание на проблему надлежащего уведомления стороны защиты о завершении досудебного расследования и открытии материалов уголовного производства. Как отмечает член Совета Комитета НААУ по вопросам уголовного права и процесса Ирина Гловюк, на практике следователи нередко выполняют требования ст. 290 УПК Украины путем телефонного звонка, сообщая о завершении расследования и предоставлении доступа к материалам.

В то же время в НААУ подчеркивают, что в таких случаях возникает ключевой вопрос: как доказать, что сторона защиты была не только формально уведомлена, но и реально получила информацию и осознала ее содержание.

В законодательстве возможность уведомления по телефону действительно предусмотрена. В частности, согласно ч. 3 ст. 112 УПК уведомления в уголовном производстве осуществляются в порядке, определенном главой 11 УПК, а ч. 1 ст. 135 УПК допускает вызов лица, в том числе путем телефонного звонка или телеграммы.

Вместе с тем, как обращают внимание в НААУ, Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда неоднократно подчеркивал, что необходимы данные о реальном направлении уведомления или непосредственном ознакомлении с ним: уведомлением о завершении досудебного расследования и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования в контексте ст. 290 УПК является непосредственное извещение, доведение до сведения подозреваемого и его защитника такой информации. В связи с этим факт уведомления этой информации стороне защиты должен быть надлежащим образом подтвержден (постановление КУС ВС от 22.02.2022 по делу № 543/1309/19).

Относительно уведомления по телефону важно обратить внимание на следующее постановление КУС ВС. КУС ВС согласился с судами первой и апелляционной инстанций, что какие-либо данные в подтверждение направления и получения указанных уведомлений либо ознакомления с их содержанием иным способом, как это предусмотрено ст. 136 УПК, в материалах производства отсутствуют. По информации, предоставленной следователем, сторона защиты была уведомлена следователем телефонограммой (л.д. 91–92). Так, апелляционный суд ссылался на имеющийся в материалах скриншот, согласно содержанию которого был осуществлен исходящий звонок неизвестно с какого номера телефона на номер телефона адвоката, соединение продолжалось 43 секунды, а также на скриншот с телефона, согласно которому адвокат звонил, неизвестно на какой номер телефона, однако соединение не состоялось. При этом апелляционный суд пришел к убеждению, что указанные данные при отсутствии каких-либо сведений о лице, которое звонило адвокату, фиксации содержания разговора с адвокатом, никоим образом не свидетельствуют об уведомлении защитника следователем или прокурором о завершении досудебного расследования в уголовном производстве. Кроме того, апелляционный суд обратил внимание, что на указанные обстоятельства указывал и следственный судья при рассмотрении ходатайства следователя об установлении подозреваемому и его защитнику срока для ознакомления с материалами производства.

На необходимость надлежащего оформления вызовов неоднократно обращал внимание Верховный Суд в своих решениях, в том числе относительно обязательного непосредственного уведомления как обвиняемого, так и его защитника (постановление ВС от 30.11.2022 по делу № 335/4171/21). При указанных обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу, что ссылка прокурора на надлежащее уведомление следователем защитника телефонограммой, которое соответствует требованиям ст. 11, ч. 1 ст. 135 УПК, является несостоятельной (постановление КУС ВС от 21.02.2023 по делу № 760/2257/22).

В итоге в НААУ отмечают, что уведомление по телефону само по себе не противоречит УПК Украины, однако оно должно быть реальным.

