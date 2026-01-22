ЦПД РНБО спростував відео про нібито нестачу боєкомплекту в 24-й ОМБр

За даними ЦПД РНБО, поширений у ворожих Telegram-каналах ролик із «зверненням військового» є діпфейком.

Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив про поширення ворожими Telegram-каналами фейкового відео, яке нібито записали військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади. У ролику чоловік у військовій формі скаржиться на нестачу боєкомплекту, відсутність ротації та ігнорування з боку командування.

У ЦПД наголосили, що відео є діпфейком. На це, зокрема, вказують неприродна міміка обличчя, невідповідність рухів губ і звуку, «плаваюча» текстура шкіри та розмиті контури зображення.

Крім того, за даними ЦПД, неправдивість відео підтверджують погодні умови в кадрі, зокрема відсутність снігу, що не відповідає поточній ситуації.

«Мета — деморалізувати українське суспільство, підірвати довіру до командування ЗСУ та створити враження хаосу і безнадії на фронті», – зазначили в ЦПД РНБО.

