  1. В Украине

ЦПД СНБО опроверг видео о якобы нехватке боекомплекта в 24-й ОМБр

19:18, 22 января 2026
По данным ЦПД СНБО, распространенный во вражеских Telegram-каналах ролик с «обращением военного» является дипфейком.
ЦПД СНБО опроверг видео о якобы нехватке боекомплекта в 24-й ОМБр
Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил о распространении вражескими Telegram-каналами фейкового видео, которое якобы записали военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады. В ролике мужчина в военной форме жалуется на нехватку боекомплекта, отсутствие ротации и игнорирование со стороны командования.

В ЦПД подчеркнули, что видео является дипфейком. На это, в частности, указывают неестественная мимика лица, несоответствие движений губ и звука, «плавающая» текстура кожи и размытые контуры изображения.

Кроме того, по данным ЦПД, ложность видео подтверждают погодные условия в кадре, в частности отсутствие снега, что не соответствует текущей ситуации.

«Цель — деморализовать украинское общество, подорвать доверие к командованию ВСУ и создать впечатление хаоса и безнадежности на фронте», — отметили в ЦПД СНБО.

россия ВСУ военные война Телеграм СНБО

