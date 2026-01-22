Водолази ДСНС у Києві провели унікальну спецоперацію на ТЕЦ у мороз до –15 °C, – Клименко, відео

Унаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення.

Водолази ДСНС провели унікальну підводну спецоперацію в екстремальних умовах після російського обстрілу однієї зі столичних ТЕЦ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено трубу, що призвело до підтоплення об’єкта. Аварійна ситуація суттєво ускладнила ремонт обладнання, від якого залежить теплопостачання та електропостачання тисяч домівок у столиці.

Попри мороз до –15 °C та роботу у крижаній воді, водолази ДСНС без зволікань розпочали ліквідацію пошкоджень. Спецоперація тривала шість діб.

«Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи. Висловлюю щиру вдячність водолазам ДСНС за професіоналізм», - наголосив він.

Міністр також повідомив, що Президент України відзначив роботу водолазів високими державними нагородами.

