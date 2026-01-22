Водолазы ГСЧС в Киеве провели уникальную спецоперацию на ТЭЦ при морозе до –15 °C, – Клименко, видео

В результате российского обстрела одна из столичных ТЭЦ подверглась подтоплению.

Водолазы ГСЧС провели уникальную подводную спецоперацию в экстремальных условиях после российского обстрела одной из столичных ТЭЦ. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, в результате атаки была повреждена труба, что привело к подтоплению объекта. Аварийная ситуация существенно осложнила ремонт оборудования, от которого зависит теплоснабжение и электроснабжение тысяч домов в столице.

Несмотря на мороз до –15 °C и работу в ледяной воде, водолазы ГСЧС без промедления приступили к ликвидации повреждений. Спецоперация продолжалась шесть суток.

«Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы. Выражаю искреннюю благодарность водолазам ГСЧС за профессионализм», — подчеркнул он.

Министр также сообщил, что Президент Украины отметил работу водолазов высокими государственными наградами.

