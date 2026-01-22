21 тисяча гривень за «економічне бронювання» – підприємця із Запоріжжя підозрюють в хабарництві

Слідство зафіксувало отримання неправомірної вигоди та погрози з боку посадовця працівникам підприємства.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Повідомлено про підозру 42-річному директору критично важливого підприємства, який організував схему вимагання грошей від підлеглих за включення до переліку осіб з відстрочкою від військової служби під час мобілізації. Про це повідомила поліція Запорізької області.

Слідчі задокументували, що посадовець вимагав від працівників неправомірну вигоду за «економічне бронювання» на один рік із внесенням даних до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». У разі відмови він погрожував зняттям відстрочки та передачею інформації до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Правоохоронці задокументували факт отримання хабаря у розмірі 21 тисячі гривень від одного з працівників. 15 січня за місцем проживання підозрюваного, в його автомобілі та в адміністративних приміщеннях підприємства проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено грошові кошти та речові докази протиправної діяльності.

Слідчі під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України (підкуп службової особи юридичної особи приватного права). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років, з конфіскацією майна та обмеженням права обіймати певні посади чи займатися діяльністю на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.