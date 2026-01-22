21 тысяча гривен за «экономическое бронирование» – предпринимателя из Запорожья подозревают во взяточничестве

Следствие зафиксировало получение неправомерной выгоды и угрозы со стороны должностного лица работникам предприятия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Сообщено о подозрении 42-летнему директору критически важного предприятия, который организовал схему вымогательства денег у подчиненных за включение в перечень лиц с отсрочкой от военной службы во время мобилизации. Об этом сообщила полиция Запорожской области.

Следователи задокументировали, что чиновник вымогал у работников неправомерную выгоду за «экономическое бронирование» на один год с внесением данных в Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». В случае отказа он угрожал снятием отсрочки и передачей информации в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Правоохранители задокументировали факт получения взятки в размере 21 тысячи гривен от одного из работников. 15 января по месту жительства подозреваемого, в его автомобиле и в административных помещениях предприятия проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты денежные средства и вещественные доказательства противоправной деятельности.

Следователи под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины (подкуп должностного лица юридического лица частного права). Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества и ограничением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.