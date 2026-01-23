  1. В Україні

Кабмін затвердив програму розвитку тваринництва до 2033 року: що вона передбачає

10:18, 23 січня 2026
В Україні затвердили Державну цільову економічну програму розвитку тваринництва, яка передбачає стабілізацію та збільшення поголів’я, забезпечення продовольчого суверенітету й розвиток аграрної сфери.
В Україні затверджено Державну цільову економічну програму розвитку тваринництва на період до 2033 року.

Рішення спрямоване на відновлення виробничого потенціалу галузі, стабілізацію та нарощування поголів’я сільськогосподарських тварин, зменшення імпортної залежності та формування довгострокових умов для сталого розвитку тваринництва і зміцнення продовольчої безпеки держави.

Необхідність ухвалення документа зумовлена тривалим скороченням обсягів виробництва у тваринництві та зменшенням поголів’я основних видів сільськогосподарських тварин, а також значними втратами галузі внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Частина підприємств була зруйнована або припинила роботу, ускладнено доступ до ресурсів і ринків збуту.

Програмою передбачено комплекс заходів, зокрема з розвитку племінної справи, підвищення рівня біобезпеки та ветеринарно-санітарного контролю, а також стимулювання виробництва і експорту продукції тваринного походження.

«Тваринництво – це не лише питання продовольчої безпеки, а й основа зайнятості в сільській місцевості та розвитку агропереробки. Нова державна програма закладає довгострокову рамку для відновлення галузі після втрат, завданих війною, та для її поступового переходу до європейської моделі розвитку. Наше завдання – створити прогнозовані умови, за яких інвестувати у тваринництво в Україні буде економічно доцільно і безпечно», – зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький.

Фінансування заходів здійснюватиметься в межах видатків державного бюджету на відповідні роки та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма є складовою реалізації стратегічних документів у сфері розвитку сільського господарства та продовольчої безпеки і формує основу для системної модернізації тваринницької галузі в середньостроковій та довгостроковій перспективі.

Кабінет Міністрів України

