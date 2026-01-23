Кабмин утвердил программу развития животноводства до 2033 года: что она предусматривает

В Украине утвердили Государственную целевую экономическую программу развития животноводства, предусматривающую стабилизацию и увеличение поголовья, обеспечение продовольственного суверенитета и развитие аграрной сферы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине утверждена Государственная целевая экономическая программа развития животноводства на период до 2033 года.

Решение направлено на восстановление производственного потенциала отрасли, стабилизацию и наращивание поголовья сельскохозяйственных животных, снижение импортной зависимости и формирование долгосрочных условий для устойчивого развития животноводства и укрепления продовольственной безопасности государства.

Необходимость принятия документа обусловлена длительным сокращением объемов производства в животноводстве и уменьшением поголовья основных видов сельскохозяйственных животных, а также значительными потерями отрасли вследствие полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Часть предприятий была разрушена или прекратила работу, осложнен доступ к ресурсам и рынкам сбыта.

Программой предусмотрен комплекс мер, в частности по развитию племенного дела, повышению уровня биобезопасности и ветеринарно-санитарного контроля, а также стимулированию производства и экспорта продукции животного происхождения.

«Животноводство — это не только вопрос продовольственной безопасности, но и основа занятости в сельской местности и развития агропереработки. Новая государственная программа закладывает долгосрочную рамку для восстановления отрасли после потерь, нанесенных войной, и для ее постепенного перехода к европейской модели развития. Наша задача — создать прогнозируемые условия, при которых инвестировать в животноводство в Украине будет экономически целесообразно и безопасно», — отметил заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Финансирование мероприятий будет осуществляться в пределах расходов государственного бюджета на соответствующие годы и других источников, не запрещенных законодательством.

Программа является составляющей реализации стратегических документов в сфере развития сельского хозяйства и продовольственной безопасности и формирует основу для системной модернизации животноводческой отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.