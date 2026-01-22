Світло усюди за графіком: в Укренерго попередили про відключення 23 січня

23 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

По всій Україні у п’ятницю, 23 січня, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє Укренерго.

Завтра для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві Укренерго.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.