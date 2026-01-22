Свет везде по графику: в Укрэнерго предупредили об отключении 23 января

23 января по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

По всей Украине в пятницу, 23 января, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго.

Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных – графики ограничения мощности.

Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении Укрэнерго.

