Свет везде по графику: в Укрэнерго предупредили об отключении 23 января
По всей Украине в пятницу, 23 января, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности промышленности. Об этом сообщает Укрэнерго.
Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных – графики ограничения мощности.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении Укрэнерго.
