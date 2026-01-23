Шахраї обіцяють допомогти скласти теоретичний іспит у ТСЦ — чим це загрожує майбутнім водіям

Шахраї виманюють кошти та персональні дані, а іспит у разі порушення анулюють.

У соцмережах активно поширюються оголошення з обіцянками «гарантовано» допомогти скласти теоретичний іспит у територіальних сервісних центрах МВС. Потенційним водіям пропонують скористатися спеціальними ґаджетами — смартфонами, смартгодинниками або прихованими навушниками — нібито для непомітної підказки під час тестування.

У Головному сервісному центрі МВС наголошують: за такими пропозиціями стоять шахраї. Під приводом «допомоги» вони можуть надсилати фішингові посилання з метою викрадення банківських даних або пропонувати завантажити стороннє програмне забезпечення, яке ставить під загрозу особисту інформацію користувачів.

Разом із Кіберполіцією у МВС радять не переходити за сумнівними посиланнями та не встановлювати неперевірені застосунки на свої пристрої. Такі дії можуть призвести не лише до фінансових втрат, а й до витоку персональних даних.

У сервісному центрі також підкреслюють: будь-яка стороння допомога під час іспиту є незаконною. Використання мікрокамер, навушників, смартгодинників чи інших технічних засобів легко виявляють адміністратори ТСЦ МВС. У разі порушення іспит негайно припиняють, а його результат анулюють.

Фахівці застерігають: так звані «лайфхаки» не мають нічого спільного з реальним успіхом. Без ґрунтовних знань правил дорожнього руху неможливо безпечно керувати автомобілем та ухвалювати правильні рішення на дорозі.

У МВС закликають майбутніх водіїв готуватися до іспитів легально — самостійно або в акредитованих автошколах, користуватися лише офіційними джерелами та відповідально ставитися до своєї безпеки й безпеки інших учасників дорожнього руху.

