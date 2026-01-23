  1. В Украине

Мошенники обещают помочь сдать теоретический экзамен в ТСЦ — чем это грозит будущим водителям

22:36, 23 января 2026
Мошенники выманивают деньги и персональные данные, а экзамен в случае нарушения аннулируют.
В соцсетях активно распространяются объявления с обещаниями «гарантированно» помочь сдать теоретический экзамен в территориальных сервисных центрах МВД. Потенциальным водителям предлагают воспользоваться специальными гаджетами — смартфонами, смартчасами или скрытыми наушниками — якобы для незаметной подсказки во время тестирования.

В Главном сервисном центре МВД подчеркивают: за такими предложениями стоят мошенники. Под предлогом «помощи» они могут присылать фишинговые ссылки с целью похищения банковских данных или предлагать загрузить стороннее программное обеспечение, которое ставит под угрозу личную информацию пользователей.

Совместно с Киберполициeй в МВД советуют не переходить по сомнительным ссылкам и не устанавливать непроверенные приложения на свои устройства. Такие действия могут привести не только к финансовым потерям, но и к утечке персональных данных.

В сервисном центре также подчеркивают: любая посторонняя помощь во время экзамена является незаконной. Использование микрокамер, наушников, смартчасов или других технических средств легко выявляют администраторы ТСЦ МВД. В случае нарушения экзамен немедленно прекращают, а его результат аннулируют.

Специалисты предостерегают: так называемые «лайфхаки» не имеют ничего общего с реальным успехом. Без основательных знаний правил дорожного движения невозможно безопасно управлять автомобилем и принимать правильные решения на дороге.

В МВД призывают будущих водителей готовиться к экзаменам легально — самостоятельно или в аккредитованных автошколах, пользоваться только официальными источниками и ответственно относиться к своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

водительские права сервисный центр МВД автомобиль

