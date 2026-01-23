  1. В Україні

У Києві визначили опорні пункти обігріву з можливістю ночівлі та харчування

11:12, 23 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Окремо мер Києва звернувся до роботодавців із проханням за можливості організувати гнучкі графіки роботи та перевести працівників на дистанційний формат у разі погіршення ситуації.
У Києві визначили опорні пункти обігріву з можливістю ночівлі та харчування
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві в кожному районі визначили опорні пункти обігріву, де у разі погіршення ситуації зможе перебувати й ночувати значна кількість людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За його словами, в опорних пунктах обігріву планують облаштувати місця для ночівлі, забезпечити їх мобільними котельнями та іншими пристроями для обігріву, організувати харчування і надати базові засоби гігієни. Такі заходи є частиною підготовки столиці до можливих надзвичайних сценаріїв на тлі складної ситуації в енергетиці та ймовірних подальших атак ворога на критичну інфраструктуру міста і країни.

Мер наголосив, що ситуація залишається вкрай складною і може ще більше ускладнитися. У зв’язку з цим він закликав киян зробити запаси продуктів, води та необхідних ліків, а тим, хто має можливість тимчасово виїхати за місто й скористатися альтернативними джерелами тепла та електроенергії, — не ігнорувати такі варіанти.

«До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх», - йдеться у повідомленні.

Окремо Кличко звернувся до роботодавців із проханням за можливості організувати гнучкі графіки роботи та перевести працівників на дистанційний формат.

Як зазначив міський голова, у кожному районі першим рівнем реагування є районні державні адміністрації, які оперативно збирають інформацію та організовують роботу на місцях у координації з міським штабом.

Плани та алгоритми дій у різних можливих ситуаціях обговорюватимуться на нараді міського штабу з головами районів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ДСНС Київ війна відключення світла опалення графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова зареєструвала законопроєкт про справедливу систему оплати праці

Парламентський законопроєкт декларує структурну перебудову системи оплати праці з новими  межами, правилами та відповідальністю.

Кредит на авто: суд у Шахтарську підтвердив право банку на інфляційні втрати та три відсотки річних

Суд наголосив, що солідарна відповідальність позичальника і поручителя триває до повного погашення кредиту.

ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.

Помилкові кошти на рахунку: чому суд у Павлограді не визнав овердрафт кредитом і відмовив у моральній шкоді неповнолітній клієнтці

Суд відхилив фінансові претензії позивача і не підтвердив доводи про душевні страждання відповідача.

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддю Апеляційного суду Києва Антона Чернушенка

Суддя Апеляційного суду Києва Чернушенко Антон Васильович залишає посаду у зв’язку з поданням заяви про звільнення у відставку.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]