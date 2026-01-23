У Києві визначили опорні пункти обігріву з можливістю ночівлі та харчування

Окремо мер Києва звернувся до роботодавців із проханням за можливості організувати гнучкі графіки роботи та перевести працівників на дистанційний формат у разі погіршення ситуації.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві в кожному районі визначили опорні пункти обігріву, де у разі погіршення ситуації зможе перебувати й ночувати значна кількість людей. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, в опорних пунктах обігріву планують облаштувати місця для ночівлі, забезпечити їх мобільними котельнями та іншими пристроями для обігріву, організувати харчування і надати базові засоби гігієни. Такі заходи є частиною підготовки столиці до можливих надзвичайних сценаріїв на тлі складної ситуації в енергетиці та ймовірних подальших атак ворога на критичну інфраструктуру міста і країни.

Мер наголосив, що ситуація залишається вкрай складною і може ще більше ускладнитися. У зв’язку з цим він закликав киян зробити запаси продуктів, води та необхідних ліків, а тим, хто має можливість тимчасово виїхати за місто й скористатися альтернативними джерелами тепла та електроенергії, — не ігнорувати такі варіанти.

«До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх», - йдеться у повідомленні.

Окремо Кличко звернувся до роботодавців із проханням за можливості організувати гнучкі графіки роботи та перевести працівників на дистанційний формат.

Як зазначив міський голова, у кожному районі першим рівнем реагування є районні державні адміністрації, які оперативно збирають інформацію та організовують роботу на місцях у координації з міським штабом.

Плани та алгоритми дій у різних можливих ситуаціях обговорюватимуться на нараді міського штабу з головами районів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.