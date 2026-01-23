  1. В Украине

В Киеве определили опорные пункты обогрева с возможностью ночевки и питания

11:12, 23 января 2026
Отдельно мэр Киева обратился к работодателям с просьбой по возможности организовать гибкие графики работы и перевести работников на дистанционный формат в случае ухудшения ситуации.
В Киеве в каждом районе определили опорные пункты обогрева, где в случае ухудшения ситуации сможет находиться и ночевать значительное количество людей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в опорных пунктах обогрева планируют обустроить места для ночевки, обеспечить их мобильными котельными и другими устройствами для обогрева, организовать питание и предоставить базовые средства гигиены. Такие меры являются частью подготовки столицы к возможным чрезвычайным сценариям на фоне сложной ситуации в энергетике и вероятных дальнейших атак врага на критическую инфраструктуру города и страны.

Мэр подчеркнул, что ситуация остается крайне сложной и может еще больше осложниться. В связи с этим он призвал киевлян сделать запасы продуктов, воды и необходимых лекарств, а тем, кто имеет возможность временно выехать за город и воспользоваться альтернативными источниками тепла и электроэнергии, — не игнорировать такие варианты.

«К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация крайне сложная, и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запас продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет варианты выехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отвергайте их», — говорится в сообщении.

Отдельно Кличко обратился к работодателям с просьбой по возможности организовать гибкие графики работы и перевести работников на дистанционный формат.

Как отметил городской голова, в каждом районе первым уровнем реагирования являются районные государственные администрации, которые оперативно собирают информацию и организуют работу на местах в координации с городским штабом.

Планы и алгоритмы действий в различных возможных ситуациях будут обсуждаться на совещании городского штаба с главами районов.

ГСЧС Киев война отключение света отопление графики отключений света

