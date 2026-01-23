У Абу-Дабі стартували тристоронні мирні переговори України, США та Росії — Sky News

У Абу-Дабі розпочалися перші від початку повномасштабної війни тристоронні мирні переговори України, США та Росії, заявляють міжнародні кореспонденти.

Фото: Уніан

В Абу-Дабі розпочалися тристоронні мирні переговори за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Про початок перемовин повідомляють міжнародні кореспонденти. Це перші переговори у такому форматі від початку повномасштабної війни РФ проти України. Про це пише Sky News.

Наразі офіційно не підтверджено, чи перебувають українська та російська делегації в одному приміщенні. Водночас Кремль уночі підтвердив свою участь у переговорах, зазначивши, що вони враховуватимуть результати нещодавніх контактів очільника Кремля Володимира Путіна з американськими посланцями.

Очікується, що ключовим і водночас найбільш складним питанням переговорів стануть територіальні аспекти. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що тема територій включена до порядку денного зустрічі.

