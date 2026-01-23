В Абу-Даби стартовали трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России — Sky News

В Абу-Даби начались первые с начала полномасштабной войны трехсторонние мирные переговоры Украины, США и России, заявляют международные корреспонденты.

Фото: Уніан

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Абу-Даби начались трехсторонние мирные переговоры с участием Украины, Соединенных Штатов Америки и России. О начале переговоров сообщают международные корреспонденты. Это первые переговоры в таком формате с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом пишет Sky News.

На данный момент официально не подтверждено, находятся ли украинская и российская делегации в одном помещении. В то же время Кремль ночью подтвердил свое участие в переговорах, отметив, что они будут учитывать результаты недавних контактов главы Кремля Владимира Путина с американскими посланниками.

Ожидается, что ключевым и одновременно наиболее сложным вопросом переговоров станут территориальные аспекты. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что тема территорий включена в повестку дня встречи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.