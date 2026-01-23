Чи потрібно подавати декларацію державним службовцям, звільненим минулого року

За несвоєчасне подання декларації без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу.

Обов’язок подання звільненими державними службовцями щорічної декларації є незмінним. Зробити це необхідно у період з 1 січня до 31 березня включно, наступного року після того, як припинили займати посаду, яка передбачає обов’язок декларування. Про це нагадало головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Для того, щоб подати декларацію «після звільнення», у розділі «Вид декларації за звітний період» потрібно обрати вид декларації «щорічна», а потім поставити позначку «я припинив виконувати функції держави або місцевого самоврядування (після звільнення).

У ПФ підкреслили, що такий тип декларації охоплює весь звітний рік. Тобто у ній необхідно відобразити інформацію не лише за період роботи на держслужбі, а за весь календарний рік.

Проте, існують винятки. Декларацію не потрібно подавати, якщо:

до 31 березня 2026 року включно декларант знову влаштувався на роботу, яка передбачає обов’язок декларування, і подав щорічну декларацію з позначкою «я продовжую виконувати функції держави або місцевого самоврядування»; якщо декларація при звільненні охопила період з 01.01.2025 по 31.12.2025 включно. У такому разі не потрібно подавати щорічну декларацію за 2025 рік, бо вказана декларація вже є фактично річною.

У ПФ нагадали, що за несвоєчасне подання декларації без поважних причин передбачена адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 850 до 1700 гривень. Відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

