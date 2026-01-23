  1. В Украине

Нужно ли подавать декларацию государственным служащим, уволенным в прошлом году

19:00, 23 января 2026
За несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа.
Обязанность подачи ежегодной декларации государственными служащими, уволенными с должности, остается неизменной. Сделать это необходимо в период с 1 января по 31 марта включительно года, следующего за годом прекращения занятия должности, которая предусматривала обязанность декларирования. Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Для подачи декларации «после увольнения» в разделе «Вид декларации за отчетный период» необходимо выбрать вид декларации «ежегодная», а затем поставить отметку «я прекратил выполнение функций государства или местного самоуправления (после увольнения)».

В Пенсионном фонде подчеркнули, что такой тип декларации охватывает весь отчетный год. То есть в ней необходимо отразить информацию не только за период работы на государственной службе, но и за весь календарный год.

Вместе с тем существуют исключения. Декларацию не нужно подавать, если:

  1. до 31 марта 2026 года включительно декларант снова устроился на работу, которая предусматривает обязанность декларирования, и подал ежегодную декларацию с отметкой «я продолжаю выполнять функции государства или местного самоуправления»;
  2. если декларация при увольнении охватила период с 01.01.2025 по 31.12.2025 включительно. В таком случае не требуется подавать ежегодную декларацию за 2025 год, поскольку указанная декларация фактически уже является годовой.

В Пенсионном фонде напомнили, что за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа в размере от 850 до 1700 гривен. Сведения о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, вносятся в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

декларация госслужащие госслужба декларирование

