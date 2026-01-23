  1. В Україні

Зміни до Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою — що треба врахувати

13:22, 23 січня 2026
Є п’ять підстав на оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою, що могли вплинути на його об'єктивність.
Зміни до Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою — що треба врахувати
Фото: suspilne.media
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою. Відповідне рішення ухвалено з метою приведення документа у відповідність до вимог Закону України № 4017-ІХ, прийнятого у зв’язку з набранням чинності Законом «Про адміністративну процедуру».

Національна комісія зі стандартів державної мови роз’яснила питання змін до Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг.

У Порядку оскарження результатів іспиту на рівень володіння державною мовою та розгляду скарг  установлено, що предметом оскарження є результати іспиту на рівень володіння державною мовою, зафіксовані в рішенні Національної комісії зі стандартів державної мови про встановлення результатів іспиту на рівень володіння державною мовою, визначення рівня володіння державною мовою та видачу (відмову у видачі) державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою.

Підставами оскарження результатів іспиту, що могли вплинути на його об'єктивність, є:

1) неправильне застосування з боку екзаменаторів, які входять до складу іспитової комісії, критеріїв оцінювання, визначених у Порядку перевірки рівня володіння державною мовою

2) недотримання з боку інструкторів процедури організації та проведення іспиту, визначеної в Інструкціях до проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

3) недотримання з боку уповноваженої установи вимог, визначених у Порядку призначення уповноважених установ, які забезпечують проведення іспитів на рівень володіння державною мовою та перевірку й оцінювання їх результатів

4) несправності в роботі інформаційно-комунікаційної системи "Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою" Національної комісії зі стандартів державної мови, умови функціонування якої визначені в Положенні про інформаційно-комунікаційну систему "Іспитова система для визначення рівня володіння державною мовою"

5) інші обставини, що могли вплинути на об’єктивність результатів іспиту, але не залежали від дій та волі особи, на які вона не могла вплинути.

Скаргу подають в письмовій (електронній або паперовій) формі з дотриманням вимог Закону України «Про адміністративну процедуру» (далі – Закон).

Скаржник або його представник підписує скаргу в паперовій формі власноруч. На скаргу в електронній формі скаржник або його представник накладає кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Скаргу надсилають до Національної комісії зі стандартів державної мови упродовж тридцяти календарних днів із дня доведення до відома особи результатів іспиту, зафіксованих у рішенні Національної комісії зі стандартів державної мови, опублікованому на її офіційному вебсайті.

Скаргу розглядає Комісія з розгляду скарг при Національній комісії зі стандартів державної мови, яка діє відповідно до Положення про Комісію з розгляду скарг при Національній комісії зі стандартів державної мови.

Комісія з розгляду скарг свої рішення оформлює у формі висновку, який має рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду на засіданні Національної комісії зі стандартів державної мови.

Рішення про результати розгляду скарги ухвалює Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні.

Розгляд скарги, а також ухвалення стосовно неї рішення Національної комісії зі стандартів державної мови відбувається упродовж тридцяти календарних днів із дати надходження скарги.

Національна комісія зі стандартів державної мови письмово повідомляє скаржника про результати розгляду скарги та ухвалене рішення у строки, визначені Законом. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови за результатами розгляду скарги може бути оскаржене до суду.

Кабінет Міністрів України

