Изменения к Порядку обжалования результатов экзамена на уровень владения государственным языком — что нужно учитывать

Существует пять оснований для обжалования результатов экзамена на уровень владения государственным языком, которые могли повлиять на его объективность.

Фото: suspilne.media

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком. Соответствующее решение принято с целью приведения документа в соответствие с требованиями Закона Украины № 4017-ІХ, принятого в связи с вступлением в силу Закона «Об административной процедуре».

Национальная комиссия по стандартам государственного языка разъяснила вопросы изменений в Порядке обжалования результатов экзамена на уровень владения государственным языком и рассмотрения жалоб.

В Порядке обжалования результатов экзамена на уровень владения государственным языком и рассмотрения жалоб установлено, что предметом обжалования являются результаты экзамена на уровень владения государственным языком, зафиксированные в решении Национальной комиссии по стандартам государственного языка об установлении результатов экзамена на уровень владения государственным языком, определении уровня владения государственным языком и выдаче (отказе в выдаче) государственных сертификатов о уровне владения государственным языком.

Основаниями для обжалования результатов экзамена, которые могли повлиять на его объективность, являются:

неправильное применение со стороны экзаменаторов, входящих в состав экзаменационной комиссии, критериев оценивания, определенных в Порядке проверки уровня владения государственным языком; несоблюдение со стороны инструкторов процедуры организации и проведения экзамена, определенной в Инструкциях по проведению экзаменов на уровень владения государственным языком; несоблюдение со стороны уполномоченного учреждения требований, определенных в Порядке назначения уполномоченных учреждений, обеспечивающих проведение экзаменов на уровень владения государственным языком, а также проверку и оценивание их результатов; неисправности в работе информационно-коммуникационной системы «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком» Национальной комиссии по стандартам государственного языка, условия функционирования которой определены в Положении об информационно-коммуникационной системе «Экзаменационная система для определения уровня владения государственным языком»; иные обстоятельства, которые могли повлиять на объективность результатов экзамена, но не зависели от действий и воли лица и на которые оно не могло повлиять.

Жалоба подается в письменной (электронной или бумажной) форме с соблюдением требований Закона Украины «Об административной процедуре» (далее — Закон).

Заявитель или его представитель подписывает жалобу в бумажной форме собственноручно. На жалобу в электронной форме заявитель или его представитель накладывает квалифицированную электронную подпись или усовершенствованную электронную подпись, основанную на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Жалоба направляется в Национальную комиссию по стандартам государственного языка в течение тридцати календарных дней со дня доведения до сведения лица результатов экзамена, зафиксированных в решении Национальной комиссии по стандартам государственного языка, опубликованном на ее официальном веб-сайте.

Жалобу рассматривает Комиссия по рассмотрению жалоб при Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая действует в соответствии с Положением о Комиссии по рассмотрению жалоб при Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Комиссия по рассмотрению жалоб оформляет свои решения в форме заключения, которое носит рекомендательный характер и является обязательным для рассмотрения на заседании Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Решение по результатам рассмотрения жалобы принимает Национальная комиссия по стандартам государственного языка на своем заседании.

Рассмотрение жалобы, а также принятие по ней решения Национальной комиссией по стандартам государственного языка осуществляется в течение тридцати календарных дней с даты поступления жалобы.

Национальная комиссия по стандартам государственного языка письменно уведомляет заявителя о результатах рассмотрения жалобы и принятом решении в сроки, определенные Законом. Решение Национальной комиссии по стандартам государственного языка по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано в суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.