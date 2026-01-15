Кабмин изменил порядок обжалования результатов экзаменов по государственному языку

Правительство обновило правила обжалования экзаменов и отмены языковых сертификатов.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком. Соответствующее решение принято с целью приведения документа в соответствие с требованиями Закона Украины № 4017-ІХ, принятого в связи с вступлением в силу Закона «Об административной процедуре».

Согласно обновленным правилам, результаты экзамена, решение об установлении результатов экзамена, а также решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом «Об административной процедуре», и/или путем обращения в административный суд.

Также правительство определило, что государственный сертификат о уровне владения государственным языком может быть отменен как в административном порядке, так и по решению суда.

В то же время уточнены основания для отмены государственного сертификата. Ими могут стать нарушения, допущенные во время сдачи экзамена, при условии, что такие нарушения имели существенный характер и привели к принятию неправильного по существу решения о выдаче сертификата.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют внедрить единый национальный шрифт для официальных документов.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, как один из авторов проекта постановления №14334 об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства, представил масштабную инициативу, направленную на устранение последствий советской русификации украинского законодательства.

По его словам, идея охватывает не только обновление терминологии, но и разработку уникального национального шрифта, который будет использоваться в государственных документах.

