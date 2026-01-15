  1. В Украине

Кабмин изменил порядок обжалования результатов экзаменов по государственному языку

10:37, 15 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правительство обновило правила обжалования экзаменов и отмены языковых сертификатов.
Кабмин изменил порядок обжалования результатов экзаменов по государственному языку
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок проведения экзаменов на определение уровня владения государственным языком. Соответствующее решение принято с целью приведения документа в соответствие с требованиями Закона Украины № 4017-ІХ, принятого в связи с вступлением в силу Закона «Об административной процедуре».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно обновленным правилам, результаты экзамена, решение об установлении результатов экзамена, а также решения Национальной комиссии по стандартам государственного языка по результатам рассмотрения жалоб могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном Законом «Об административной процедуре», и/или путем обращения в административный суд.

Также правительство определило, что государственный сертификат о уровне владения государственным языком может быть отменен как в административном порядке, так и по решению суда.

В то же время уточнены основания для отмены государственного сертификата. Ими могут стать нарушения, допущенные во время сдачи экзамена, при условии, что такие нарушения имели существенный характер и привели к принятию неправильного по существу решения о выдаче сертификата.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют внедрить единый национальный шрифт для официальных документов.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, как один из авторов проекта постановления №14334 об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства, представил масштабную инициативу, направленную на устранение последствий советской русификации украинского законодательства.

По его словам, идея охватывает не только обновление терминологии, но и разработку уникального национального шрифта, который будет использоваться в государственных документах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

госслужащие правительство Кабинет Министров Украины госслужба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмину предлагают утвердить Порядок реализации арестованных активов АРМА: что он изменит

Проект постановления Кабмина о Порядке реализации арестованных активов АРМА передан на согласование в Государственную регуляторную службу.

Квартира на правовой паузе: как сроки и дубликат исполнительного листа остановили взыскание с должников

Апелляционная инстанция напомнила, что без соблюдения процедуры даже законное решение не исполняется.

Обновленное правописание, отказ от русизмов и канцеляризмов: в Украине усилят защиту государственного языка

Обновленный правописание украинского языка должно быть подготовлено до 1 февраля 2026 года.

Верховный Суд разграничил материальную и процессуальную добросовестность и определил последствия злоупотребление ими

КГС ВС разъяснил, где проходит граница между добросовестностью и злоупотреблением процессуальными правами.

Арест как правовой инструмент: судебная практика в деле о незаконном изготовлении жидкостей для електронных сигарет

Суд в Хмельницком подтвердил, что право собственности может быть ограничено, когда речь идёт о сохранении доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]