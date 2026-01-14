  1. В Украине

Национальный шрифт для законов и госдокументов и правовой глоссарий: что изменят в законодательстве

10:36, 14 января 2026
Комитет поддержал инициативу по обновлению языковых стандартов в законодательстве: речь идет о создании юридического глоссария и введении национального шрифта для законов и госдокументов.
Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в Украине планируют внедрить единый национальный шрифт для официальных документов.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, как один из авторов проекта постановления №14334 об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства, представил масштабную инициативу, направленную на устранение последствий советской русификации украинского законодательства.

По его словам, идея охватывает не только обновление терминологии, но и разработку уникального национального шрифта, который будет использоваться в государственных документах.

В своем выступлении он подчеркнул, что современное украинское законодательство нередко выглядит как своеобразная «калька». Формально написанное украинскими словами, оно, однако, часто базируется на логике и грамматических конструкциях, присущих русскому языку. Такой подход, по его словам, является проявлением русификации, которая остается заметной в законодательной практике.

Основные направления:

  • обновление правописания (после консультаций с Кабинетом Министров и научными учреждениями, финализация работы над украинским правописанием ожидается до 1 марта);
  • создание правового глоссария (совместно с языковедами и юристами планируется разработка единой базы терминов украинского законодательства, целью которой является избавление от канцеляризмов и русизмов, которые десятилетиями укоренялись в юридической практике из-за советского влияния).

«Мы имеем 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и правового языка», — отметил Руслан Стефанчук.

В проекте постановления особый акцент также сделан на визуальной идентичности государственных документов. В частности, в Раде подчеркнули, что недопустимо использовать шрифты российского происхождения, например, «Peterburg» или «Izhitsa», в официальных актах и на государственных наградах Украины.

Таким образом, постановление предусматривает разработку и внедрение национального шрифта, который должен стать символом суверенитета даже в графическом исполнении законов.

По итогам обсуждения Комитет единогласно поддержал инициативу, признав ее важным шагом для укрепления государственного языка и формирования самостоятельного и аутентичного правового поля Украины.

Верховная Рада Украины

