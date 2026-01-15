  1. В Україні

Кабмін змінив порядок оскарження результатів іспитів з державної мови

10:37, 15 січня 2026
Уряд оновив правила оскарження іспитів та скасування мовних сертифікатів.
Кабмін змінив порядок оскарження результатів іспитів з державної мови
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення іспитів на визначення рівня володіння державною мовою. Відповідне рішення ухвалено з метою приведення документа у відповідність до вимог Закону України № 4017-ІХ, прийнятого у зв’язку з набранням чинності Законом «Про адміністративну процедуру».

Згідно з оновленими правилами, результати іспиту, рішення про встановлення результатів іспиту, а також рішення Національної комісії зі стандартів державної мови за результатами розгляду скарг можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому Законом «Про адміністративну процедуру», та/або шляхом звернення до адміністративного суду.

Також уряд визначив, що державний сертифікат про рівень володіння державною мовою може бути скасований як в адміністративному порядку, так і за рішенням суду.

Водночас уточнено підстави для скасування державного сертифіката. Ним можуть стати порушення, допущені під час складання іспиту, за умови, що такі порушення мали істотний характер і призвели до ухвалення неправильного по суті рішення про видачу сертифіката.

Також Як розповідала «Судово-юридична газета», в Україні планують єдиний національний шрифт для офіційних документів.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, як один з авторів проєкту постанови №14334 про посилення ролі української мови в утвердженні Української держави, представив масштабну ініціативу, покликану усунути наслідки радянської русифікації з українського законодавства.

За його словами, ідея охоплює не лише оновлення термінології, а й розробку унікального національного шрифту, який буде використовуватись у державних документах.

держслужбовці уряд Кабінет Міністрів України держслужба

