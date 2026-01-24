Зберігання пального для генераторів: коли ліцензія не потрібна

Підприємства зобов’язані вести внутрішній облік пального, а зберігання понад 2 тисяч літрів потребує подання декларації.

Питання обліку пального залишається актуальним для бізнесу, який працює в умовах перебоїв з електропостачання, логістичних ризиків та потреби забезпечувати безперебійну роботу. Через це підприємства використовують значні обсяги пального не лише для транспорту, а й для електрогенераторів. Про це повідомили в ДПС.

Як зазначається, суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на зберігання пального для власних потреб, зобов’язані вести внутрішній облік. Це стосується і випадків отримання пального для заправлення власного транспорту або для роботи електрогенераторних установок. Окремі дозвільні документи на використання пального в генераторах не потрібні.

Пальне, отримане в межах господарської діяльності, приймається на баланс підприємства, зберігається у ємностях, зазначених у заяві на отримання ліцензії, та може без обмежень використовуватися як для транспорту, так і для генераторів. Облік використання пального необхідно вести окремо за напрямами відповідно до правил внутрішнього обліку підприємства. Такий підхід дозволяє контролювати використання ресурсів і уникати податкових ризиків.

Також нагадують, що суб’єкти господарювання можуть зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті без будь-яких дозволів чи ліцензії. Якщо обсяг перевищує 2 000 літрів, необхідно подати декларацію про зберігання пального.

Декларація подається безоплатно, у довільній формі, в паперовому або електронному вигляді до територіального органу податкової служби. Право на зберігання пального виникає з моменту подання декларації без очікування додаткових рішень.

У декларації обов’язково зазначаються дані про суб’єкта господарювання, загальна місткість резервуарів і ємностей для зберігання пального, а також адреса їх фактичного розміщення.

