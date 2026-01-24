  1. В Украине

Хранение топлива для генераторов: когда лицензия не требуется

10:06, 24 января 2026
Предприятия обязаны вести внутренний учет топлива, а хранение более 2 тысяч литров требует подачи декларации.
Хранение топлива для генераторов: когда лицензия не требуется
Вопрос учета топлива остается актуальным для бизнеса, который работает в условиях перебоев с электроснабжением, логистических рисков и необходимости обеспечивать бесперебойную работу. Из-за этого предприятия используют значительные объемы топлива не только для транспорта, но и для электрогенераторов. Об этом сообщили в ГНС.

Как отмечается, субъекты хозяйствования, имеющие лицензию на хранение топлива для собственных нужд, обязаны вести внутренний учет. Это касается и случаев получения топлива для заправки собственного транспорта или для работы электрогенераторных установок. Отдельные разрешительные документы на использование топлива в генераторах не требуются.

Топливо, полученное в рамках хозяйственной деятельности, принимается на баланс предприятия, хранится в емкостях, указанных в заявлении на получение лицензии, и может без ограничений использоваться как для транспорта, так и для генераторов. Учет использования топлива необходимо вести отдельно по направлениям в соответствии с правилами внутреннего учета предприятия. Такой подход позволяет контролировать использование ресурсов и избегать налоговых рисков.

Также напоминают, что субъекты хозяйствования могут хранить до 2 000 литров топлива для заправки электрогенератора на каждом объекте без каких-либо разрешений или лицензии. Если объем превышает 2 000 литров, необходимо подать декларацию о хранении топлива.

Декларация подается бесплатно, в произвольной форме, в бумажном или электронном виде в территориальный орган налоговой службы. Право на хранение топлива возникает с момента подачи декларации без ожидания дополнительных решений.

В декларации обязательно указываются данные о субъекте хозяйствования, общая вместимость резервуаров и емкостей для хранения горючего, а также адрес их фактического размещения.

