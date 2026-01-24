  1. В Україні

$6500 за зняття з розшуку в системі «Оберіг» – викрито киянина, який у змові з ТЦК допомагав ухилянтам

10:24, 24 січня 2026
Поліція затримала посередника, який за гроші сприяв ухиленню військовозобов’язаних від мобілізації.
Фото: Поліція Києва
У Києві правоохоронці викрили 25-річного мешканця столиці, який у співпраці з посадовцями ТЦК за неправомірну вигоду сприяв зняттю військовозобов’язаних із розшуку в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг». Про це повідомили в поліції Києва.

За даними слідства, киянин пропонував «клієнтам» за гроші вирішити питання щодо виключення статусу «Розшук» із державної бази даних, що фактично дозволяло уникнути призову під час мобілізації.

Злочинну діяльність задокументували слідчі Головного управління Національної поліції у Києві спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Слідство встановило, що фігурант діяв у змові з посадовими особами двох районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки столиці. Він виступав посередником між військовозобов’язаними та службовцями ТЦК, передавав вимоги щодо розміру неправомірної вигоди та переконував у «гарантованому результаті».

Під час особистої зустрічі з одним із «клієнтів» підозрюваний повідомив, що за 3 000 доларів може домовитися про його зняття з розшуку в РТЦК та СП. Також він запропонував «допомогу» товаришеві цього чоловіка, який також перебував у розшуку, за суму від 3 500 до 3 700 доларів.

Правоохоронці задокументували отримання неправомірної вигоди: спочатку 3 000 доларів за «вирішення питання» щодо одного військовозобов’язаного, а згодом ще 3 500 доларів — за другого. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання обумовленої суми за другого «клієнта».

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — пособництво в проханні надати та одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі близько одного мільйона гривень. Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до цієї схеми.

Фото: Поліція Києва

поліція Київ ТЦК мобілізація Оберіг

