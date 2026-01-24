  1. В Украине

$6500 за снятие с розыска в системе «Оберег» – разоблачен киевлянин, который в сговоре с ТЦК помогал уклоняющимся

10:24, 24 января 2026
Полиция задержала посредника, который за деньги способствовал уклонению военнообязанных от мобилизации.
Фото: Полиция Киева
Фото: Полиция Киева
В Киеве правоохранители разоблачили 25-летнего жителя столицы, который в сотрудничестве с должностными лицами ТЦК за неправомерную выгоду способствовал снятию военнообязанных с розыска в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег». Об этом сообщили в полиции Киева.

По данным следствия, киевлянин предлагал «клиентам» за деньги решить вопрос об исключении статуса «Разыскивается» из государственной базы данных, что фактически позволяло избежать призыва во время мобилизации.

Преступную деятельность задокументировали следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве совместно с сотрудниками управления стратегических расследований в городе Киеве под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

Следствие установило, что фигурант действовал в сговоре с должностными лицами двух районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки столицы. Он выступал посредником между военнообязанными и служащими ТЦК, передавал требования о размере неправомерной выгоды и убеждал в «гарантированном результате».

Во время личной встречи с одним из «клиентов» подозреваемый сообщил, что за 3 000 долларов может договориться о его снятии с розыска в РТЦК и СП. Также он предложил «помощь» товарищу этого мужчины, который также находился в розыске, за сумму от 3 500 до 3 700 долларов.

Правоохранители задокументировали получение неправомерной выгоды: сначала 3 000 долларов за «решение вопроса» в отношении одного военнообязанного, а затем еще 3 500 долларов — за второго. Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины сразу после получения оговоренной суммы за второго «клиента».

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — пособничество в просьбе предоставить и получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием служебного положения, по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около одного миллиона гривен. В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к этой схеме.

Фото: Полиция Киева

полиция Киев ТЦК мобилизация Оберег

