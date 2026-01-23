Пальне для генераторів — у податковій роз’яснили питання обліку
Головне управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснило питання обліку пального для транспорту та генераторів
У відомстві підкреслили, якщо суб’єкт господарювання має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, йому потрібно вести внутрішній облік.
«Це стосується і випадків, коли підприємство отримує пальне для заправлення власного транспорту чи для роботи електрогенераторної установки.
Також, слід зауважити, що окремих дозвільних документів на використання пального в електрогенераторній установці не потрібно», - заявили у ДПС.
Пальне, отримане в межах господарської діяльності:
- приймається на баланс підприємства;
- зберігається у ємностях, зазначених у заяві на отримання ліцензії;
- може без обмежень використовуватися як для заправлення транспорту, так і для електрогенераторів.
Облік використання пального необхідно вести окремо за напрямами використання (транспорт, генератори тощо) відповідно до правил внутрішнього обліку підприємства.
Такий підхід дозволяє бізнесу мати прозору картину використання ресурсів і уникати непорозумінь у податкових питаннях.
У ДПС нагадали, що субʼєкти господарювання можуть зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті без жодних дозволів чи ліцензії.
Якщо пального більше ніж 2 000 літрів – потрібно подати декларацію про зберігання пального.
