Пальне для генераторів — у податковій роз’яснили питання обліку

17:59, 23 січня 2026
Якщо суб’єкт господарювання має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, йому потрібно вести внутрішній облік — ДПС.
Пальне для генераторів — у податковій роз’яснили питання обліку
Головне управління ДПС у Чернівецькій області роз’яснило питання обліку пального для транспорту та генераторів

У відомстві підкреслили, якщо суб’єкт господарювання має ліцензію на зберігання пального для власних потреб, йому потрібно вести внутрішній облік.

«Це стосується і випадків, коли підприємство отримує пальне для заправлення власного транспорту чи для роботи електрогенераторної установки.

Також, слід зауважити, що окремих дозвільних документів на використання пального в електрогенераторній установці не потрібно», - заявили у ДПС.

Пальне, отримане в межах господарської діяльності:

- приймається на баланс підприємства;

- зберігається у ємностях, зазначених у заяві на отримання ліцензії;

- може без обмежень використовуватися як для заправлення транспорту, так і для електрогенераторів.

Облік використання пального необхідно вести окремо за напрямами використання (транспорт, генератори тощо) відповідно до правил внутрішнього обліку підприємства.

Такий підхід дозволяє бізнесу мати прозору картину використання ресурсів і уникати непорозумінь у податкових питаннях.

У ДПС нагадали, що субʼєкти господарювання можуть зберігати до 2 000 літрів пального для заправлення електрогенератора на кожному об’єкті без жодних дозволів чи ліцензії.

Якщо пального більше ніж 2 000 літрів – потрібно подати декларацію про зберігання пального.

