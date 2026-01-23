  1. В Украине

Топливо для генераторов — в налоговой разъяснили вопросы учета

17:59, 23 января 2026
Если субъект хозяйствования имеет лицензию на хранение топлива для собственных нужд, ему необходимо вести внутренний учет — ГНС.
Главное управление ГНС в Черновицкой области разъяснило вопросы учета топлива для транспорта и генераторов.

В ведомстве подчеркнули: если субъект хозяйствования имеет лицензию на хранение топлива для собственных нужд, ему необходимо вести внутренний учет.

«Это касается и случаев, когда предприятие получает топливо для заправки собственного транспорта или для работы электрогенераторной установки.

Также следует отметить, что отдельных разрешительных документов на использование топлива в электрогенераторной установке не требуется», — заявили в ГНС.

Топливо, полученное в рамках хозяйственной деятельности:

  • принимается на баланс предприятия;
  • хранится в емкостях, указанных в заявлении на получение лицензии;
  • может без ограничений использоваться как для заправки транспорта, так и для электрогенераторов.

Учет использования топлива необходимо вести отдельно по направлениям использования (транспорт, генераторы и т. п.) в соответствии с правилами внутреннего учета предприятия.

Такой подход позволяет бизнесу иметь прозрачную картину использования ресурсов и избегать недоразумений в налоговых вопросах.

В ГНС напомнили, что субъекты хозяйствования могут хранить до 2 000 литров топлива для заправки электрогенератора на каждом объекте без каких-либо разрешений или лицензии.

Если объем топлива превышает 2 000 литров, необходимо подать декларацию о хранении топлива.

