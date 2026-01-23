Топливо для генераторов — в налоговой разъяснили вопросы учета
Главное управление ГНС в Черновицкой области разъяснило вопросы учета топлива для транспорта и генераторов.
В ведомстве подчеркнули: если субъект хозяйствования имеет лицензию на хранение топлива для собственных нужд, ему необходимо вести внутренний учет.
«Это касается и случаев, когда предприятие получает топливо для заправки собственного транспорта или для работы электрогенераторной установки.
Также следует отметить, что отдельных разрешительных документов на использование топлива в электрогенераторной установке не требуется», — заявили в ГНС.
Топливо, полученное в рамках хозяйственной деятельности:
- принимается на баланс предприятия;
- хранится в емкостях, указанных в заявлении на получение лицензии;
- может без ограничений использоваться как для заправки транспорта, так и для электрогенераторов.
Учет использования топлива необходимо вести отдельно по направлениям использования (транспорт, генераторы и т. п.) в соответствии с правилами внутреннего учета предприятия.
Такой подход позволяет бизнесу иметь прозрачную картину использования ресурсов и избегать недоразумений в налоговых вопросах.
В ГНС напомнили, что субъекты хозяйствования могут хранить до 2 000 литров топлива для заправки электрогенератора на каждом объекте без каких-либо разрешений или лицензии.
Если объем топлива превышает 2 000 литров, необходимо подать декларацию о хранении топлива.
