  1. В Україні

У Києві прокуратура оскаржує продаж водопровідних і каналізаційних мереж на Оболоні приватній фірмі

07:00, 24 січня 2026
Оболонська окружна прокуратура подала позов до суду з вимогою повернути місту водопровідні та каналізаційні мережі на Оболоні, які у 2023 році були продані з аукціону приватному підприємству.
Оболонська окружна прокуратура Києва подала позов до суду з вимогою повернути громаді міста стратегічні об’єкти інфраструктури, які після аукціонів опинилися у приватній власності. Йдеться про водопровідні та каналізаційні мережі одного з мікрорайонів житлового масиву «Оболонь», повідомили у Київській міській прокуратурі. 

Протягом 2002-2009 років забудовник на замовлення Оболонської РДА у місті Києві звів понад 30 житлових будинків з об’єктами соціальної сфери по проспекту Володимира Івасюка (колишня назва – просп. Героїв Сталінграду), однак побудовані об’єкти інженерної мережі, які забезпечують функціонування цього мікрорайону, зокрема водопровідні та каналізаційні мережі, всупереч умовам інвестиційного договору та вимогам законодавства, до комунальної власності не передав.

Натомість у лютому 2023 року їх з аукціону продали приватному підприємству.

Прокуратура наголошує, що об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст (водогін та каналізація), не можуть бути предметом приватної власності, оскільки вони є критичною інфраструктурою, збудовані для обслуговування житлового масиву та мають забезпечувати його життєдіяльність.

У разі повернення мереж до комунальної власності місто зможе забезпечити безперебійне надання послуг водопостачання та водовідведення мешканцям Оболоні, а також контролювати технічний стан цієї інфраструктури.

Господарський суд Києва вже відкрив провадження у справі, розгляд позову прокуратури наразі триває. Паралельно правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом можливого незаконного продажу водопровідних і каналізаційних мереж за ч. 1 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.

прокуратура Київ

