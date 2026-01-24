  1. В Украине

В Киеве прокуратура оспаривает продажу водопроводных и канализационных сетей на Оболони частной фирме

07:00, 24 января 2026
Оболонская окружная прокуратура подала иск в суд с требованием вернуть городу водопроводные и канализационные сети на Оболони, проданные в 2023 году с аукциона частному предприятию.
В Киеве прокуратура оспаривает продажу водопроводных и канализационных сетей на Оболони частной фирме
Оболонская окружная прокуратура Киева подала иск в суд с требованием вернуть городу стратегические объекты инфраструктуры, которые после аукционов оказались в частной собственности. Речь идет о водопроводных и канализационных сетях одного из микрорайонов жилмассива «Оболонь», сообщили в Киевской городской прокуратуре.

В течение 2002-2009 годов застройщик по заказу Оболонской РГА в Киеве возвел более 30 жилых домов с объектами социальной сферы по проспекту Владимира Ивасюка (бывшее название – просп. Героев Сталинграда), однако построены объекты инженерной сети, которые обеспечивают функционирование этого микрорайона, в том числе водопроводные и законодательства, в коммунальную собственность не передал.

В феврале 2023 года их с аукциона продали частному предприятию.

Прокуратура отмечает, что объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства городов (водопровод и канализация), не могут быть предметом частной собственности, поскольку они являются критической инфраструктурой, построены для обслуживания жилмассива и должны обеспечивать его жизнедеятельность.

В случае возвращения сетей в коммунальную собственность, город сможет обеспечить бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и водоотведения жителям Оболони, а также контролировать техническое состояние этой инфраструктуры.

Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу, рассмотрение иска прокуратуры продолжается. Параллельно правоохранители проводят досудебное расследование по факту возможной незаконной продажи водопроводных и канализационных сетей по ч. 1 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.

прокуратура Киев

