В Киеве прокуратура оспаривает продажу водопроводных и канализационных сетей на Оболони частной фирме
Оболонская окружная прокуратура Киева подала иск в суд с требованием вернуть городу стратегические объекты инфраструктуры, которые после аукционов оказались в частной собственности. Речь идет о водопроводных и канализационных сетях одного из микрорайонов жилмассива «Оболонь», сообщили в Киевской городской прокуратуре.
В течение 2002-2009 годов застройщик по заказу Оболонской РГА в Киеве возвел более 30 жилых домов с объектами социальной сферы по проспекту Владимира Ивасюка (бывшее название – просп. Героев Сталинграда), однако построены объекты инженерной сети, которые обеспечивают функционирование этого микрорайона, в том числе водопроводные и законодательства, в коммунальную собственность не передал.
В феврале 2023 года их с аукциона продали частному предприятию.
Прокуратура отмечает, что объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства городов (водопровод и канализация), не могут быть предметом частной собственности, поскольку они являются критической инфраструктурой, построены для обслуживания жилмассива и должны обеспечивать его жизнедеятельность.
В случае возвращения сетей в коммунальную собственность, город сможет обеспечить бесперебойное предоставление услуг водоснабжения и водоотведения жителям Оболони, а также контролировать техническое состояние этой инфраструктуры.
Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу, рассмотрение иска прокуратуры продолжается. Параллельно правоохранители проводят досудебное расследование по факту возможной незаконной продажи водопроводных и канализационных сетей по ч. 1 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины.
