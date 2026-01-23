  1. В Україні

На Київщині викрили ділка, який за 26 тисяч доларів обіцяв вплинути на рішення ТЦК

22:54, 23 січня 2026
Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.
На Київщині викрили ділка, який за 26 тисяч доларів обіцяв вплинути на рішення ТЦК
Фото: kv.npu.gov.ua
На Київщині правоохоронці викрили 39-річного жителя столиці за одержання неправомірної вигоди щодо впливу на рішення службових осіб військово лікарської комісії. Про це повідомила поліція Київської області.

Поліцейські встановили, що фігурант обіцяв за 26 000 доларів вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на службових осіб ВЛК при ТЦК з метою виготовлення військово облікових документів, які звільняють від військової служби.

Наприкінці минулого року зловмисник отримав першу частину коштів в сумі 2000 доларів. Під час передачі другого завдатку у 12 000 доларів фігуранта затримано.

За адресою фактичного проживання зловмисника та в автомобілі правоохоронці провели обшук, в ході якого виявили та вилучили речові докази, серед яких кошти, мобільні телефони та банківські картки.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

поліція шахрай ТЦК мобілізація

