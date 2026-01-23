В Киевской области разоблачили дельца, который за 26 тысяч долларов обещал повлиять на решение ТЦК

Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: kv.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киевской области правоохранители разоблачили 39-летнего жителя столицы за получение неправомерной выгоды с целью влияния на решения должностных лиц военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Полицейские установили, что фигурант обещал за 26 000 долларов повлиять на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, а именно должностными лицами ВВК при ТЦК, с целью изготовления военно-учетных документов, которые освобождают от военной службы.

В конце прошлого года злоумышленник получил первую часть средств в сумме 2 000 долларов. Во время передачи второго задатка в размере 12 000 долларов фигуранта задержали.

По адресу фактического проживания злоумышленника и в автомобиле правоохранители провели обыски, в ходе которых обнаружили и изъяли вещественные доказательства, среди которых денежные средства, мобильные телефоны и банковские карты.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.